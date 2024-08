"El Hormiguero" vuelve regalando una casa y revolucionando la TV

"El Hormiguero" vuelve a la carga este lunes 2 de septiembre en Antena 3, iniciando su temporada 19 con una propuesta irresistible. Con la fuerza que solo un líder televisivo puede tener, el programa dirigido por Pablo Motos se prepara para sorprender, no solo con la habitual mezcla de entretenimiento y ciencia, sino con un sorteo que va mucho más allá: una casa en Torrevieja para quienes apoyen al cine. Esta jugada, acompañada de la nueva tarjeta Openbank que ahora entrega 6.000 euros, es un gancho que hará que todos quieran ser parte de la audiencia.

Este inicio de temporada también trae refuerzos al equipo, con la llegada de figuras clave que aportarán frescura y dinamismo al programa. Plex, el influyente creador de contenido, se une para trasladar los desafíos más virales de Internet a la televisión en directo, abriendo una puerta inédita en la pantalla. Por su parte, la cómica Susi Caramelo se suma a la tertulia, compartiendo mesa con El Monaguillo, Luis Piedrahita y Marron. Además, Juan Carlos Ortega se incorpora con su ingenio único, listo para hurgar en las agendas de los invitados y sacar a la luz conversaciones inesperadas.

El programa, que cerró su última temporada con un 15,5% de cuota de pantalla y más de 2,1 millones de espectadores, mantiene su estructura habitual pero no deja de innovar. Las secciones favoritas, como la ciencia de Marron, los vídeos virales de Jordi Moltó y las irreverentes Trancas, Barrancas y Petancas, seguirán siendo el corazón del show. Pero "El Hormiguero" no se queda ahí; como es tradición, la temporada arrancará con la película "Solo asesinatos en El Hormiguero", una divertida cinta en la que celebridades como Will Smith y Penélope Cruz ayudan a resolver el misterio más grande de todos: ¿Quién mató a Pablo Motos?

Con un lineup de invitados que incluye a Rafa Nadal, Carolina Marín, Antonio Banderas, Ilia Topuria, Lamine Yamal y Victoria Federica, entre otros, "El Hormiguero" no da tregua en su misión de entretener y cautivar a millones de espectadores. Una vez más, el programa se posiciona como el rey indiscutible de las noches en la televisión española, listo para conquistar otra temporada de éxitos.