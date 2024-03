Carolina Marín también levanta el título en Basilea

Una semana después de conquistar el prestigioso All England en Birmingham, Carolina Marín se ha impuesto en el Abierto de Suiza, torneo de categoría Super 300 del Circuito Mundial de la BWF. La onubense se impuso en la final, levantando un punto de partido, a la indonesia Gregoria Mariska Tunjung por 21-19, 13-21 y 22-20. La triple campeona del mundo y seis veces campeona de Europa ha confirmado en Basilea sus buenas sensaciones en el primer trimestre del curso y a menos de cuatro meses para los Juegos Olímpicos de París. Carolina logró en Suiza el vigésimo séptimo trofeo de su carrera y conserva intactas las opciones para ser «top 4» en el ranking olímpico antes de París.

En el estadio St. Jakobshalle, la andaluza fue capaz de reponerse al 4-0 adverso en el comienzo del partido y mantenerse en la lucha. Superado el ecuador del set, con cuatro puntos ganados de manera consecutiva, se hizo por primera vez con la iniciativa (13-11). La asiática, octava del ranking mundial, respondió para recuperar su ventaja, pero la española se rehizo y pudo apuntarse el primer parcial. Sin embargo, Tunjung no acusó el golpe y apenas ofreció opciones en la segunda manga, que cerró con un cómodo 13-21. Todo se decidiría en el parcial, en el que Tunjung llegó a escaparse 4-10. La subcampeona del mundo no se rindió y sumó ocho de los nueve siguientes puntos para ponerse por delante (12-11), pero la igualdad no se rompió.

Tunjung llegó a tener volante de partido con 19-20, pero Carolina Marín consiguió neutralizarlo y darle la vuelta para, en su primera oportunidad, decidir la final a su favor. La española, que ha superado dos graves lesiones de rodilla, se corona por segunda vez en Basilea, después de ganar también en 2021 y consolida sus opciones para aspirar a lo máximo en París en verano.