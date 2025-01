La charla entre Laporta a Raphinha tras sus polémicas declaraciones en rueda de prensa

Raphinha vuelve a incendiar las redes sociales con sus polémicas declaraciones de este martes en Arabia Saudí. No es la primera vez que el futbolista brasileño consigue generar un gran revuelo esta temporada con sus comentarios fuera del terreno de juego. Mucho dieron que hablar hace poco más de tres meses sus contundentes respuestas a varios usuarios de Instagram.

Ahora el brasileño ha vuelto a revolucionar las redes tras su polémica confesión en la rueda de prensa previa al primer partido de semifinales, que disputan esta misma tarde Athletic Club y FC. Barcelona. Quizás lo más prudente hubiera sido escoger el camino que habrían tomado muchos futbolistas ante la pregunta que desató esta última polémica en el club blaugrana. Sin embargo, Raphinha decidió no esconderse, y opinó con sincerad sobre la polémica situación que están viviendo Dani Olmo y Pau Víctor como jugadores culés.

Raphinha admitió que no está siendo una situación fácil para sus compañeros, quienes por el momento siguen sin saber si podrán volver a vestir la camiseta del FC. Barcelona esta temporada. "Si yo estuviera en otro club y viera la situación de Dani Olmo y Pau Víctor quizás me pensaría si lo mejor sería venir aquí", declaró el atacante brasileño. Una reflexión que sorprendió a muchos de los presentes en rueda de prensa, y que no tardaría en desatar un auténtico flujo de comentarios y reacciones en redes sociales. “Antes de fichar sabía cuál era la situación del club”, reconoció posteriormente. A pesar de ello, Raphinha afirmó que “no se arrepiente de nada”.

Laporta visita a la plantilla durante el entrenamiento previo a la semifinal

No es muy habitual ver cómo el presidente del FC. Barcelona pisa el césped en uno de los entrenamientos del equipo. La importancia que tiene para el club el hecho de poder conseguir un buen resultado en esta Supercopa de España 2025, ha podido ser determinante para que Joan Laporta tome la decisión de visitar a sus jugadores en el entrenamiento previo al primer partido de semifinales. Sin embargo, es inevitable pensar que esta inusual visita puede tener mucho que ver con lo acontecido en los últimos días.

Entrenamiento del FC Barcelona Alberto Estevez Agencia EFE

No sería extraño pensar que Laporta ha querido dar muestras de unidad en estos momentos complicados para el club que preside. Una situación que quizás, haya llevado a Laporta a aprovechar su viaje a Arabia Saudí para visitar a sus jugadores sobre el césped. Lo ha hecho en el entrenamiento previo al encuentro de semifinales que esta tarde disputará su equipo frente al Athletic Club, con el objetivo de conseguir una plaza en la final del próximo domingo. Además de felicitar a Hansi Flick y charlar con él durante varios minutos, ha decidido aprovechar para mantener una conversación en privado con Raphinha.

Así ha sido la reunión entre Raphinha y Laporta sobre el césped

Presidente y jugador han protagonizado la que sin duda será una de las imágenes de esta Supercopa de España 2025. El futbolista brasileño se disponía a pisar el césped para comenzar el entrenamiento cuando, vio como el presidente seguía el mismo desde la línea de banda. No dudó en acercarse a Laporta, con quien se estrechó la mano y se abrazó cariñosamente. El presidente aprovechó para conversar con su jugador durante cerca de un minuto, unos segundos en los que es muy probable que Laporta aprovechara para darle un pequeño “tirón de orejas a su jugador” por sus últimas declaraciones en rueda de prensa. Al estar de espaldas a las cámaras, no se puede intuir las palabras del presidente, pero seguro que su intención con esta pequeña charla a su jugador fue mostrarle que deben estar unidos en estos momentos tan difíciles.