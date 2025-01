Athletic - FC Barcelona hoy: horario y dónde ver online TV la Supercopa de España 2025

Athletic Club y FC. Barcelona disputan este miércoles en Arabia Saudí el primer partido de las semifinales de la Supercopa de España 2025. Ambos equipos se verán las caras esta tarde en estadio King Abdullah de Jeddah, donde tratarán de derrotar a su rival para hacerse un hueco en la final del próximo domingo. Los de Hansi Flick pelearán por conseguir la que sería su segunda victoria de este año, tras derrotar por 0 goles a 4 al Barbastro el pasado sábado en la Copa del Rey. El Athletic Club también consiguió pasar de ronda, aunque sufrió algo más que los culés en una eliminatoria en la que terminó superando al Logroñés en penaltis.

El FC. Barcelona tiene la mira puesta en esta Supercopa de España 2025. Los culés intentarán mejorar su resultado del pasado año, donde terminaron perdiendo en la final contra el Real Madrid por un doloroso 4 a 1. Hansi Flick recupera a Ronald Araujo en el centro de la defensa y también podrá contar finalmente con Lamine Yamal para este primer partido de semifinales ante el Athletic Club. El talentoso jugador español ya entrena con el grupo y se encuentra en perfectas condiciones para ayudar a su equipo. Además de la ya conocida ausencia de Ter Stegen, que no podrá volver a jugar en lo que resta de temporada, el equipo culé no podrá contar ni con Dani Olmo ni con Pau Víctor, ya que ambos jugadores no están inscritos.

Por su parte, el Athletic Club de Ernesto Valverde espera dar la sorpresa esta tarde en el estadio King Abdullah. El equipo vasco llega a este encuentro de semifinales con una excelente racha de resultados. Y es que no han perdido ninguno de los últimos quince partidos que han disputado en todas las competiciones. Si bien es cierto que el pasado sábado sufrieron algo más de lo esperado para superar a un humilde Logroñés en la Copa del Rey; el equipo de Nico, Iñaki y compañía no le va a poner nada fácil las cosas al Barcelona para pasar de ronda en esta Supercopa de España 2025.

Los hermanos Williams liderarán un ataque en el que Sancet será duda hasta última hora. Ernesto Valverde también tendrá que esperar hasta la tarde para saber si puede contar finalmente con jugadores como Yeray Álvarez y Ruiz de Galarreta, claves en la faceta defensiva del equipo vasco. Ambos equipos están listos para dar un gran espectáculo de fútbol en esta primera semifinal de la Supercopa de España de 2025.

Athletic Club y FC. Barcelona disputan hoy la primera semifinal de esta Supercopa de España 2025. El encuentro tendrá lugar en el estadio King Abdullah de Jeddah, y dará comienzo a las 20:00 horas. Si quieres ver este encuentro en directo, puedes hacerlo a través de la plataforma de pago de Movistar+, en sus canales: Movistar Plus+ (M7), Movistar Supercopa de España (M52 O108), M+ #Vamos Bar (304) y LaLiga TV Bar. También podrás seguir toda la cobertura del encuentro con los momentos más destacados en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones

Posible alineación del Athletic Club: Unai Simón, De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Prados, Iñaki, Berenguer, Nico y Guruzeta.