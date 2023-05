Chus Mateo, de señalado a gestor ejemplar

Chus Mateo tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2024 y va a ser el entrenador del equipo blanco, como mínimo, hasta esa fecha. «Me alegro por Chus Mateo porque creo que ha pasado un año difícil y creo que se ha sido injusto con él. Ahora le estamos dando el reconocimiento de un gran entrenador porque a partir de ahora ya es un gran entrenador, eso que nadie tenga duda», sentenció Florentino Pérez en el Zalgirio Arena después de ganar la Undécima.

Fue la confirmación en un cargo que durante buena parte de la temporada fue contestado incluso desde dentro de la propia sección. Por eso en la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron dos de los héroes del título en Kaunas, el propio Chus Mateo y Edy Tavares, el pívot reivindicó a su técnico. «Chus se merece esto, claro que se lo merece. Deberíais pedirle disculpas porque ha habido muchas críticas y dudas a su alrededor. Siempre veo que todo el mundo nombra a entrenadores de diferentes equipos, pero nadie le menciona a él, siempre se menciona al Real Madrid. Es el jefe, así que siempre hay que mencionarle a él. Se merece todo el crédito porque sin él no estaríamos aquí. Fue él quien creyó en nosotros desde agosto hasta ahora. Se merece esto más que nadie. Es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Vosotros deberíais darle todo el mérito. En el Real Madrid es súper difícil ganar. Tenemos muchos machos alfa en el equipo y debes gestionar a todos», afirmó Tavares. Y Chus Mateo, que estuvo comedido en la celebración en la pista, no pudo evitar las lágrimas.

Las dudas que se multiplicaron después de la eliminación en semifinales de Copa ante el Unicaja se han evaporado en las últimas tres semanas. La gestión de la situación límite ante el Partizán y los dos partidos de la Final Four han convertido a un técnico señalado en un gestor top. Desde dentro lo que más se valora es que la mejor versión de Chus Mateo ha llegado en el escenario más complicado posible. El 0-2 en cuartos, la pelea en el segundo partido, las sanciones, las lesiones... Chus Mateo ha dado con la tecla del equipo y ha definido los roles en el grupo cuando ha contado con menos efectivos o cuando esos efectivos, y el caso de Sergio Rodríguez, Hezonja, Causeur o Randolph son los más palmarios, llegaban después de un curso muy complicado.

El técnico ha sido más consciente que nadie de las críticas. «Hay mucha gente que opina que tiene menos bagaje, aunque esté en su derecho. Asumo las críticas y las dudas, es mi trabajo. Yo he tratado de estar centrado. Sé que estás bajo la lupa, pero no trato de hacer mucho caso y el grupo cuando ha pasado algo malo se ha unido más y más», afirma el entrenador.

Las medidas quirúrgicas que ha implementado han sido un pleno de aciertos. Las lesiones (Deck, Poirier y Alocén) y la sanción de cinco partidos a Yabusele redujeron las rotaciones. Cornelie y Abalde se convirtieron en jugadores residuales y con once efectivos se las ingenió para resolver lo del Partizán y tumbar a Barcelona y Olympiacos. Chus Mateo ha reeducado a Hezonja y Musa. El croata nunca había estado tan centrado y aportando en tantas facetas del juego y al bosnio le está mostrando el camino para que aprenda a ser importante sin necesidad de meter 20 puntos. Se inventó a Ndiaye como defensor de Leday, Mirotic y Vezenkov con éxito y las defensas zonales han sido el gran acierto táctico. Descolocaron a Partizán, Barça y Olympiacos y sirvieron como elemento de protección a dos de los jugadores clave, Edy Tavares y Sergio Rodríguez. El peso del pívot en el equipo estaba más que comprobado. Lo de entregarse al Chacho, Llull y Rudy ha sido un manejo del vestuario y de los egos ejemplar.

El mejor resumen de la temporada del Real Madrid lo apuntó Causeur: «Mucha gente pensaba que ya éramos viejos, que el entrenador no valía y al final hemos ganado la Euroliga». Tal cual.