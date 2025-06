La 'sobrada' de Pogacar sobre su ataque: "Tenía prisa por..."

Además de ser un tremendo campeón sobre la bici, el carácter de Tadej Pogacar tampoco deja indiferente a nadie. No es raro que, en las declaraciones posteriores a cada carrera, deje alguna que otra 'perla' a los periodistas. Y hoy no iba a ser una excecpión.

El esloveno contó a Eurosport lo que fue sucediendo durante la etapa: "Teníamos nuestro propio plan, pero Visma empezó a acelerar antes de lo previsto. De hecho, antes de empezar la etapa no lo sabía, pero esta subida la he hecho antes y me trae buenos recuerdos de algunos momentos. El equipo estuvo muy bien, hicieron un gran papel", explicaba.

Y, después de la frase protocolaria inicial, contaba sonriente ante los micrófonos el 'verdadero' motivo de su durísima arrancada a ocho kilómetros de meta: "En realidad, tenía que darme prisa porque quería llegar a ver la etapa de Urska -Zigart, su pareja- en el Tour de Suiza. Aquí está, he llegado justo a tiempo. Así que todo bien". Urska Zigart, también ciclista profesional, competía esta tarde en el Tour de Suiza femenino.

Finalmente, Pogacar también se refirió a la contrarreloj del miércoles, a la que ha reaccionado de la mejor manera posible: "No tenía nada que perder. Me convenía ganar tiempo y ponerme delante, un minuto sobre Vingegaard es muy bueno. Me preocupa perder el tiempo que perdí en la crono, pero ya está. Las piernas están ahí, las sensaciones también. Solo hay que contener las energías hasta el Tour".