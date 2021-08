Etapa 11. Valdepeñas de Jaén. Una rampa para el espectáculo

Ciclismo

Igor Antón fue el primer ganador en la rampa de Valdepeñas de Jaén. Una subida explosiva que se inauguró en 2010 como final de etapa en la Vuelta y que ahora regresa a la carrera españolan en la etapa 11, Antequera-Valdepeñas de Jaén (133.6 km). Una rampa dura que se ha vuelto a subir en dos ocasiones posteriores, siempre con ganadores ilustres. Purito Rodríguez se impuso en 2011 y en 2013 fue Dani Moreno.

No es un final para esprinters sino una de esas subidas que definieron la personalidad de la Vuelta desde la llegada de Javier Guillén. Un final que no se hace cómodo no sólo por la última subida sino por la posibilidad de el calor afecte al rendimiento de los ciclistas y porque a ocho kilómetros del final los ciclistas tendrán que afrontar el alto de Locubín.

Siempre se ha llegado en grupo a Valdepeñas, pero esa dificultad tan cercana a la meta puede hacer que las cosas cambien. Una oportunidad para Roglic de marcar su territorio.

Clasificaciones

General (Maillot Carrefour) Odd Christian Eiking (Intermarché)

Puntos (Maillot Skoda) Fabio Jakobsen (DeCeuninck)

Montaña (Maillot Loterías y apuestas del Estado) Damiano Caruso (Bahrain)

Joven (Maillot Fenié Energía) Egan Bernal (Ineos)

Equipos (Premio Correos) Ineos Grenadiers