Ciclismo

Los Lagos de Covadonga fueron la novedad en la Vuelta de 1983, la primera que se televisaba en directo en España. El nombre de uno de los lagos, Enol, daba el juego de palabras hecho para que los medios los bautizaran como los Lagos de Hinault antes de que se subieran por primera vez. Pero fue Marino Lejarreta el primer ganador, aunque la Vuelta se la acabaría llevando el francés.

Los Lagos se convirtieron en una cima mítica de manera inmediata, una leyenda que aspira de nuevo a decidir la Vuelta en esta 17ª etapa (Unquera-Lagos de Covadonga, 185,8 kilómetros). “Lo único que queda es intentarlo y morir con las botas puestas”, dice el colombiano Miguel Ángel López, Supermán. El ciclista de Movistar aspira con su compañero Enric Mas a superar a Roglic, el líder de la carrera aunque el maillot rojo lo luzca Eiking y aún sea segundo Guillaume Martin.

No es el único colombiano que se ha fijado como objetivo la victoria en los Lagos. “Estoy en una posición en la que no tengo nada que perder. Me da lo mismo ser quinto que décimo en la general. Para eso hay que tener piernas. Ya hemos visto que en el Giro atacaba de lejos incluso estando de líder, cosa que normalmente no se debería hacer, aunque me gusta”, dice Egan Bernal. “Si estoy bien me moveré, si no me muevo ya vamos a ver que no estoy bien”, añade.

Los Lagos son la cima en la que triunfó Nairo Quintana y antes Lucho Herrera en dos ocasiones. Pero también podría ser el escenario para el primer triunfo español en la carrera.

Clasificaciones

General (Maillot Carrefour) Odd Christian Eiking (Intermarché)

Puntos (Maillot Skoda) Fabio Jakobsen (DeCeuninck)

Montaña (Maillot Loterías y apuestas del Estado) Romain Bardet (Dsm)

Joven (Maillot Fenié Energía) Egan Bernal (Ineos)

Equipos (Premio Correos) Ineos