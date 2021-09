El circo infinito

Ciclismo

Si los guionistas de “El día menos pensado”, el documental que narra las vivencias del equipo Movistar durante la temporada, hubieran escrito un guion como el de la etapa que acababa en Mos hubiera sido descartado por poco verosímil. Nadie se creería que Supermán López, el hombre que voló sobre la cima del Gamoniteiru, se bajaría de la bicicleta después de ver que el podio lo tenía perdido. Rendido, derrotado.

Se le bloqueó la cabeza y se le pararon las piernas. Ni Patxi Vila, su director, ni Imanol Erviti, la referencia del equipo en la carretera, consiguieron convencerlo de que siguiera dando pedales. Se bajó y se metió en uno de los coches de equipo mientras hablaba por teléfono.

La cabeza tiene un funcionamiento complejo. No tenía lesiones ni había sufrido ninguna caída. El dolor, la frustración de perder lo que querías ganado, pueden llevar a la ansiedad, a una parálisis mental que conduce al bloqueo, a cualquier lugar inesperado e inexplicable para cualquiera que esté fuera de la cabeza que lo sufre. Puede ser una también una rabieta, un signo de inmadurez. Puede ser cualquier cosa la que lleve a esa reacción inexplicable, a la huida prematura, a un abandono como el de Supermán López.

Una reacción tan difícil de explicar que ni siquiera Enric Mas, que viajaba por delante, parecía saberlo. “¿Se ha caído?”, preguntó inmediatamente después de explicar por qué no había dado continuidad a su último ataque. “No podía tirar para no meter tiempo a Miguel Ángel detrás”. Pero Miguel Ángel no estaba.

Se había quedado en el puerto de primera, el de Mougás, a falta de más de sesenta kilómetros para la llegada. No pudo resistir los ataques del Ineos. Primero probó Bernal, sin éxito. Después, Yates. Y con él se fueron Roglic, Mas, Jack Haig y sun compañero Gino Mader.

Mader marcó el ritmo para que Haig pudiera distanciar a Miguel Ángel López. Entre ellos estaba el podio y el trabajo del suizo hizo que Supermán cada vez quedara más lejos. Hasta que dimitió. Primero se dejó ir, con el grupo en el que viajaba paralizado mientras la desventaja seguía aumentando. Después se animó con la llegada de su compañero José Joaquín Rojas, pero el esfuerzo del murciano duró poco. Y cuando se apagó, la cabeza de Miguel Ángel López también se quedó a oscuras.

Por delante, el grupo del líder fue devorando poco a poco a los fugados hasta que sólo quedaba Gibbons. Cuando lo atraparon nadie asumió la responsabilidad. Todos se dejaron ir y permitieron que algunos de los supervivientes de la fuga volvieran a enganchar.

Entre ellos estaba Clement Champoussin, que atacó por sorpresa sin que nadie respondiera. El francés se llevó una etapa inexplicable.