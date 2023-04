El COE y la UCAM renuevan su alianza: uno de los grandes motores del deporte español

El Comité Olímpico Español (COE) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) han firmado este lunes el acuerdo para la renovación de su alianza "eterna", "un compromiso con las próximas generaciones" con el objetivo de "seguir potenciando" a los deportistas en los siguientes Juegos Olímpicos. "Este acuerdo es eterno. Tenemos que tener el compromiso de hacer crecer el legado de José Luis Mendoza (ex presidente de la UCAM, fallecido en enero de este año). El compromiso es que esta eterna unión sea un modelo para que todos los deportistas encuentren, al lado de la competición, el espacio para competir bien", afirmó el presidente del COE, Alejandro Blanco, durante el evento celebrado en la sede del organismo en Madrid en el que se ha presentado la nómina de deportistas que se beneficiarán del acuerdo.

Al acto de la firma de la renovación del convenio de colaboración, acudieron 42 de los 450 deportistas becados por el centro universitario, como Carolina Marín, Mireia Belmonte o Saúl Craviotto; así como la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell; el director de deportes de la universidad, Pablo Rosique; además de parte del profesorado y directivos de la entidad. Blanco se mostró muy emocionado al recordar la figura de Mendoza, con quien tuvo una "sintonía total" desde "el primer día". "Era un líder de nivel mundial con un gran propósito. Dejó un gran legado y ha tocado una gran cantidad de corazones. Intentar imitarle es un sueño, pero es imposible", reconoció, antes de destacar un acuerdo que permite a los deportistas de élite "avanzar en el plano deportivo" a la vez que progresan con su formación.

La UCAM cuenta con cinco equipos propios en baloncesto, fútbol, piragüismo, tenis de mesa y eSports, además de más de 30 clubes patrocinados o vinculados a la universidad. "Solo en la región de Murcia, hay más de 6.000 deportistas que compiten cada fin de semana con la UCAM en el pecho, es una forma de expandir los valores del deporte", enfatizó Rosique, quien puso de relieve que deporte y formación "deben ir de la mano". Así, la presidenta de la UCAM celebró que esta alianza haya dado ya "muchos frutos", con 22 medallas en los últimos Juegos de Tokio. "El panorama tras la carrera deportiva es muchas veces incierto. Esta sinergia ha dado un resultado que ha sido una progresión geométrica, nunca lo hubiéramos imaginado", admitió García Mascarell. "Es un compromiso entre el COE y la UCAM, pero lo es con las próximas generaciones. La UCAM está como siempre a los servicios de los deportistas, nos gustaría seguir potenciando para seguir viendo generaciones de olímpicos", aseguró sobre los que consideró los "verdaderos 'influencers'", gracias a su "liderazgo" y valores de "sacrificio, constancia y tolerancia a la frustración".

"La familia"

Durante el evento, 20 de los 42 deportistas presentes pudieron relatar su experiencia con la universidad, que brinda una "ayuda importante" para compaginar deporte de élite y formación. "Somos una familia a la que también nos preocupa el futuro", destacó la taekwondista Adriana Cerezo. Por su parte, la jugadora de bádminton Carolina Marín resaltó que es "un privilegio" ser parte de "esta familia". "Estamos hablando de presente y futuro", reiteró, mientras que la atleta Raquel González agradeció que esta alianza COE-UCAM le permita marcarse y conseguir también sus "retos en la formación", a la vez que sigue "al pie del cañón" en la pista. "Fue muy especial ser la primera becada por la UCAM. Me dieron la oportunidad de competir después de Londres 2012, cuando me quedé sin club, y de estudiar una carrera que me gustaba", comentó la nadadora Mireia Belmonte, primera deportista que se benefició de la colaboración entre el COE y la UCAM. Para el palista Saúl Craviotto, "la familia UCAM-COE es felicidad y agradecimiento".

"Es importantísimo lo que ha hecho la universidad por nosotros, ofreciéndonos un futuro mejor", relató antes de que su compañero Carlos Arévalo apelara al "sacrificio y el esfuerzo" para compaginar ambas actividades. "Por eso se agradecen las facilidades que dan COE y UCAM, con esta unión tan fuerte", aplaudió. Finalmente, el expalista David Cal explicó cómo es su experiencia dentro del equipo de deportes de la UCAM, donde lleva siete años trabajando. "Cuando te retiras hay un vacío, nueve meses después entré a trabajar en la UCAM. Estoy muy contento. Espero que se siga ayudando a deportistas con esta renovación. Es la mejor alianza que se podía hacer: una universidad con ganas de ayudar a los deportistas y el COE que los ayuda en su etapa deportiva. Es una de las alianzas más fuertes en España a nivel deportivo", subrayó.