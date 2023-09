El comentado mensaje de Macarena Olona: "Nosotras podemos sacarnos las tetas, pero vosotros no podéis celebrar un gol tocándoos los huevos"

Víctor Mollejo celebró un gol llevándose la mano a sus partes íntimas. LaLiga denunciará su gesto ante el Comité de Competición de la RFEF y puede suponer que se abra un expediente o una sanción de manera inmediata. Según establece el Código Disciplinario de la RFEF en su artículo 105 relativo a las conductas contrarias al buen orden deportivo, puede ser sancionado entre cuatro y diez partidos. En el hipotético caso de considerarse como leve podría ir de uno a cuatro encuentros.

MacarenaOlona explotó en Twitter tras esta polémica. "Nosotras podemos sacarnos las tetas pero vosotros no podéis celebrar un gol tocándoos los huevos. ¿En serio?", afirmó. Tras este mensaje, Olona recibió muchas críticas.

"La acción ha sido considerada inapropiada y no acorde con los valores y la imagen que LaLiga promueve en el fútbol español. La sanción o acción disciplinaria que se pueda derivar de esta denuncia está sujeta a la decisión de las autoridades deportivas correspondientes", comentan fuentes cercanas al organismo.

"A todas las personas que se hayan sentido ofendidas por esa celebración les pido disculpas. Creo que es un gesto que no se corresponde con la educación que yo tengo. Ahora en frío me arrepiento mucho y ojalá haberlo cambiado. No era nada significativo ni me dirigía a nadie, desde aquí decir que lo siento", finalizó el jugador.

Por su parte, el entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, se mostró contundente. "El de Mollejo es un gesto feo pero no era ni de provocación ni de insulto a nadie. Ya hubo entrenadores y jugadores que han hecho este gesto y no se ha abierto expediente a nadie. Es una chorrada", explicó Escribá en 'Onda Cero'.