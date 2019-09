Comienza el Mundial de atletismo: ¿quién será el heredero de Bolt?

Bolt ya no está. Han pasado doce años desde su primer Mundial y diez desde que impresionara (otra vez) al planeta con sus récords del mundo en los 100 y los 200 metros en Berlín. Antes ya había arrasado en los Juegos Olímpicos de Pekín y el dominio lo extendió hasta convertirse en una leyenda. En el mejor, simplemente, aunque durante su carrera se le ha llamado de decenas de maneras, como rayo o relámpago (lógico, por el apellido) o extraterrestre. Pero el marciano demostró que es humano hace dos años en Londres, en su última gran competición. Fue derrotado, un final cruel para unos y poético para otros, la muestra de que no era invencible y que realmente sus victorias eran fruto del trabajo, aparte del talento. Los dos hombres que lo batieron en los 100 fueron Gatlin (oro) y Coleman (plata), los referentes en el Mundial que empieza hoy en Doha, capital de Qatar.

El extraño Mundial, en una fecha fuera de lo habitual (suele ser en agosto) y de contrastes: el calor y la humedad de fuera del estadio que incluso pone en peligro la salud de los maratonianos y los marchadores y el aire acondicionado del estadio que baja la temperatura a 18 o 19 grados y puede causar un resfriado inoportuno. «El favorito en el 100 es Coleman y no se sabe en qué condiciones llegará Gatlin, que para muchos fue una sorpresa, pero para otros no tanto, que ganara en 2017. Ha cambiado la historia. Gatlin es mayor y Coleman viene empujando, aunque ha tenido un mes complicado por un tema extradeportivo», explica Ángel David Rodríguez, durante muchos años el hombre más rápido de España. Se refiere el madrileño a la sanción por dopaje que planeó sobre el joven norteamericano por saltarse tres controles antidopaje en un año, lo que le habría supuesto un castigo duro. Pero un error con las fechas demostró que las tres faltas no se habían cometido en un año, sino en más tiempo. Y se libró.Superado es problema, es el principal aspirante a ocupar la plaza de Bolt en la velocidad. «Hubo quien pensó que se le queda largo el 100 (tiene el récord del mundo de 60 metros), pero no. Es un gran salidor de tacos. Es verdad que hay otro atleta que podría seguirle que es Ronnie Baker pero está lesionado», continúa con su análisis Ángel David Rodríguez, que piensa que el favorito puede «estar sobre 9.70».