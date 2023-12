La confesión de Lance Stroll sobre la superioridad de Fernando Alonso

La temporada de Aston Martin fue muy positiva, especialmente para Fernando Alonso. Eso sí, LanceStroll estuvo lejos de su mejor versión. El canadiense tuvo que afrontar diferentes obstáculos, aunque hace autocrítica. "Ha tenido algunas dificultades este año. El coche cambió un poco su comportamiento a lo largo de la temporada y él tuvo más problemas que yo", afirmó sobre el papel de Stroll durante el 2023 el propio Alonso.

De tal modo, Lance Stroll también valoró esas sensaciones. "Se siente bien conseguir buenos resultados. Pero sabía que si me sentía cómodo y podía conducir el coche como quería sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche, estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo", confesó el piloto.

"Sé que durante unos meses con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía libre y cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas, cuando el coche no se comporta como quieres realmente y no se adapta a tu estilo de conducción, nada funciona", matizó Stroll.

"Y creo que en esos momentos no puedes poner duda de ti mismo, es como que sólo tienes que saber que cuando todo está como quieres va a ir bien, pero cuando el coche no se comporta de la manera que quieres va a ser más difícil. Así es la Fórmula 1, los pilotos son todos de un nivel muy alto, nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Creo que esa es mi percepción", zanjó Stroll.