La confesión de Neymar sobre el motivo por el que rechazó al Real Madrid

El futbolista brasileño Neymar ha revelado detalles sobre su fichaje por el FC Barcelona en 2013, una decisión que marcó su carrera y que estuvo rodeada de una intensa puja entre el club azulgrana y el Real Madrid. En una reciente entrevista en el pódcast 'Podpah', el actual jugador del Santos confesó los motivos que lo llevaron a elegir al conjunto catalán a pesar de que el club madrileño le ofrecía un contrato económicamente superior.

"Me llegó una oferta de los dos. Del Barcelona la propuesta era esta, y del Real Madrid prácticamente era un cheque en blanco. El Madrid decía 'pon el papel y pagamos'", reveló el delantero de 33 años. Sin embargo, a pesar de la tentadora oferta del conjunto blanco, Neymar terminó eligiendo jugar en el Camp Nou.

El brasileño reconoció que su decisión no se basó en el dinero, sino en su pasión por el FC Barcelona y su admiración por algunos de sus ídolos. "Mi sueño era jugar en el Barcelona. Ronaldinho, Messi... Mi sueño era jugar con Messi. Y ahí decidí irme al Barça", explicó Neymar, dejando en claro que su corazón estaba con el equipo culé desde el principio.

El Barcelona acabó pagando 57 millones de euros por su fichaje en 2013, y cuatro años después, en 2017, lo vendió al PSG por 222 millones, en lo que fue el traspaso más caro de la historia en ese momento.

Curiosamente, Neymar ya había estado cerca del Real Madrid cuando tenía solo 13 años. En aquel entonces, viajó a España y entrenó con los juveniles del club blanco, donde dejó una gran impresión. "Era un extraterrestre. Se regateaba a todos, y gol. Otra jugada, y gol", recordó uno de los responsables de la cantera madridista.

El fichaje estaba casi cerrado, pero hubo un obstáculo inesperado: el club no accedió a comprar una casa para los abuelos de Neymar en Brasil, un coste de 60.000 euros. "El problema fue que no estaba Florentino Pérez en ese momento. Con él, no se hubiera escapado", explicó Ramón Martínez, exdirectivo del Real Madrid.

Al final, Neymar terminó cumpliendo su sueño de jugar en el Barcelona, donde compartió vestuario con Messi y logró conquistar la Champions League en 2015, entre otros títulos. Aunque su salida rumbo al PSG generó controversia, su paso por el club catalán quedó marcado como una etapa de éxito y crecimiento.

El brasileño pudo haber tomado otro camino si hubiera elegido al Real Madrid, pero su decisión fue guiada por el corazón. Hoy, con 33 años, sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol y su historia con el Barcelona sigue siendo un capítulo inolvidable en su carrera.