La revelación de LaLiga no se ve en la Selección: “Está muy lejos”

Aunque Mikel Jauregizar se ha asentado en el Athletic con tan sólo 21 años convirtiéndose en una de la revelaciones de LaLiga EA Sports, el centrocampista es cauto. Al menos así se ha mostrado al ser cuestionado por una posible convocatoria con la Selección.

“Qué va, está muy lejos todavía, si llega estaré contento, pero queda mucho”, dijo en Radio Bilbao un Mikel Jauregizar que ya ha sido convocado con la Selección Sub-21. La pregunta venía a colación de la apuesta de Luis de la Fuente por jóvenes futbolistas. “Sí, sí, se ha visto. Es muy difícil que ocurra, a seguir como estoy jugando”, reiteró al respecto.

Detrás de la cautela de Mikel Jauregizar están los consejos de su entorno: “Me dicen que no he hecho nada todavía, que hay que mantenerse constante y con disciplina”, confesó.

Sobre su situación en el Athletic señaló: “Cada vez me siento más jugador. Intento hacer lo que me pide el míster”. Además, Mikel Jauregizar reconoció fijarse “mucho en Iniesta”. ¿Conseguirá igualar los logros del manchego con la Selección?

Jauregizar brilló en la goleada del Athletic al Valladolid

Mikel Jauregizar, con un tremendo partidazo, Nico Williams y Oihan Sancet, con tres preciosos tantos, abrillantaron una plácida goleada de sobremesa, por 7-1, del Athletic en San Mamés ante un colista Real Valladolid totalmente sobrepasado y hundido ya en la tabla.

Para el descanso Jaure, que marcó un gol y dio una asistencia, Nico Williams, con un golazo para el recuerdo, Maroan Sannadi, que se estrenó como goleador rojiblanco, y Sancet con su decimotercer tanto liguero, y decimocuarto en el total de la temporada, ya habían puesto el 4-0.

Y en la segunda parte Mamadou Sylla acortó distancias, Nico Williams marcó un segundo golazo, Gorka Guruzeta puso el 6-1 e Iñaki Williams cerró un marcador que confirmó la plácida y brillante sobremesa bilbaína y el tremendo hundimiento pucelano.