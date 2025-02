Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: jornada 27 de la Euroliga, en vivo online

Ya lo dijo Tavares en LA RAZÓN antes de la Copa del Rey: "La verdad es que no hemos jugado muy bien como otros años. Nos está costando mantener la consistencia". Y esa reflexión del pívot se traduce en 19 derrotas en lo que va de curso. Trece de ellas han llegado en la Euroliga donde el equipo está sufriendo mucho especialmente lejos de casa. La derrota ante Unicaja en la final de la Copa del Rey ha confirmado que los blancos no están todavía a la altura de los mejores. La cantada salida de Dennis Smith Jr. no altera ningún plan de Chus Mateo, ya que el base estadounidense estaba sentenciado antes de la Copa. Jugó cuatro partidos, apenas 35 minutos en algo menos de mes y medio y se ha vuelto a Estados Unidos.