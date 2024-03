La confesión de Rummenigge sobre Guardiola: "Nos bebíamos una buena botella de vino tinto..."

Karl Heinz Rummenigge, presidente del Bayern, siempre deja titulares cuando le preguntan sobre anécdotas. En una entrevista en el Podcast Tomorrow Business & Style, la leyenda germana analizó algunas situaciones cuanto menos interesantes. “Soy absolutamente partidario de la jerarquía. Un equipo con una jerarquía clara siempre funcionará. En 2020 tuvimos una jerarquía superior: Manuel Neuer en la portería, David Alaba en atrás, Thiago en el centro del campo, Thomas Müller en el centro del campo ofensivo y Robert Lewandowski en ataque. En mi opinión, se cometió un gran error al desprenderse de una jerarquía superior sin necesidad. Llegué al Bayern a los 18 años y estaban Maier, Beckenbauer y Gerd Müller, los jefes en el campo. Todos estaban detrás de ellos y siempre funcionó. Siempre que teníamos una jerarquía funcional en el FC Bayern, siempre teníamos éxito”, dijo.

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue cuando le preguntaron por Guardiola. “Es un hecho que ahora cambiamos de entrenador con mucha frecuencia. En el pasado tuvimos momentos en los que la continuidad era mejor, también porque teníamos entrenadores que encajaban mejor en el FC Bayern, como Jupp y Pep. No es casualidad que ahora sigamos siendo amigos porque lo que nos unía era algo más que el fútbol. Iba a cenar con Pep casi todas las semanas. Bebíamos una buena botella de vino tinto y hablábamos de Dios y del mundo. Había una relación tan estupenda. Hay confianza. Necesitamos volver a encontrar ese tipo de entrenador, que será difícil”, aseguró Rummenigge.

Guardiola ganó un total de siete títulos durante su etapa en Alemania: 3 Bundesligas de Alemania​ (2013-14, 2014-15, 2015-16). 2 Copas de Alemania –DFB Pokal- (2013-14, 2015-16). 1 Supercopa de Europa (2013). 1 Mundial de Clubes (2013). El estratega catalán, con estos siete títulos al frente de los bávaros, solo es superado por Ottmar Hitzfeld (11).

Por último, la cabeza visible del Bayern reconoce que el Leverkusen tiene muchas opciones de ganar el título. “Todos en Alemania están celebrando ahora porque lo intentaron durante 11 años, pero no pudieron ganar el título. Ahora el Leverkusen probablemente lo ganará y se lo merecería porque no sólo están jugando con éxito, sino también un fútbol atractivo. Si el Bayer Leverkusen acaba ganando el título, creo que no sería dramático para el FC Bayern. Tenemos que aceptar la derrota con estilo y decir: lo hemos ganado 11 veces seguidas, no pudimos lograrlo. Ahora tenemos que trabajar duro y mejorar para volver a ganarlo en los próximos años, para que la gente que está celebrando ahora no tenga motivos para celebrar”, zanjó.