Guardiola desvela su próximo objetivo como entrenador

Pep Guardiola fichó por el City en 2016 y ya lleva 452 partidos. Atrás deja sus números con el Bayern (161) y casi el doble de su etapa en el Barcelona (247). Con contrato hasta 2025, el técnico catalán siembra la duda sobre su futuro. "Me gustaría vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esa experiencia. No sé cuándo, en cinco, diez, quince años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador", dijo a ESPN.

Con estas palabras, Guardiola genera una sensación de nerviosismo en los fans del club inglés. Ahora bien, los suyos siguen centrados en la Premier con 56 puntos en los 25 encuentros que han disputado.

De momento, Guardiola ya ha demostrado que también es capaz de potenciar a estrellas de la talla de Erling Haaland y Kevin De Bruynn, al igual que en su día ya hiciese con los Messi, Iniesta, Xavi y compañía.

El técnico catalán ya sonó para liderar el proyecto de la selección brasileña, mucho antes de que Ancelotti saliese a la luz como el principal candidato.