Preguntan a Pep Guardiola si quiere entrenar a España y responde a su manera

Pep Guardiola está ocupado ahora con el Mundial de clubes, intentando olvidar su crisis en la Premier con el Manchester City. El campeón de Europa ganó al Urawa Reds japonés (0-3) en la segunda semifinal del Mundial de Clubes, en el Estadio Rey Abdullah de Yeda (Arabia Saudí), en un duelo en el que reservó a varios titulares y, de menos a más, logró el pase a una final en la que se cita con el Fluminense brasileño en la lucha por el título.

El City se desperezó a tiempo de lograr el pase a la final, la primera para el club 'citizen' en un Mundial de Clubes en el que sigue siendo claro favorito de cara a una final entre los campeones de Europa y Sudamérica; la mejor que podría haber sobre el papel y que decidirá al sucesor del Real Madrid, todavía vigente campeón de la competición.

El exitoso entrenador del Manchester City busca coronarse como el mejor del mundo. Pero Guardiola no considera que se haya cerrado un ciclo. El entrenador ha expresado recientemente su deseo de continuar en el club inglés- Guardiola, que ha estado al frente del Manchester City desde la temporada 2016-17, ha afirmado que está "muy feliz" en Manchester y que espera renovar su contrato, que actualmente se extiende hasta 2025. En el club inglés están muy contentos con él porque ha superado su techo y lo ha llevado a la Champions, que era el gran objetivo

Tras ganar la semifinal del Mundial, a Guardiola le preguntaron sobre la posibilidad de dirigir a la selección española en el futuro. Respondió con contundencia: "Estoy muy feliz de estar aquí con el Manchester City. Realmente, muy feliz. Aún me queda un año más de contrato. Ojalá no me despidan y pueda quedarme aquí más todavía en este club", contestó sin decir que no, pero sin decir que sí.

Sería un absoluto shock ver a Pep Guardiola sentado en el banquillo de la selección española sobre todo después de las veces que el entrenador catalán se ha posicionado a favor de figuras del independentismo catalán, al que siempre ha hecho bastantes guiños. Guardiola, que jugó con la camiseta de la selección española durante muchos años. "Nunca jugué sin querer hacerlo con España, ni mucho menos. Lo hice encantado y lo mejor que supe. Jugué lo mejor que supe, que es la mejor manera de mostrar compromiso", ha asegurado en alguna entrevista. También reconoció que si hubiese podido, habría jugado con la selección catalana.