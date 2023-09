Las confesiones de Nadal: del "dolor controlado" al guiño a Florentino y la ilusión de volver a competir

Rafa Nadal ha concedido en Movistar su primera entrevista desde que anunció su retirada de temporal. El ganador de 22 Grand Slams se confesó ante Juanma Castaño y respondió a todos los temas que se le requirieron. Su lesión, el futuro, las vacaciones, Djokovic, Alcaraz, el Real Madrid...

"Un año y medio muy duro"

"Me operé de la cadera el 2 de junio y desde ahí he hecho cosas que no había tenido la oportunidad de hacer nunca. Estoy intentando y consiguiendo disfrutar de otras cosas que hay en la vida. He vivido diferentes fases. Cuando estuve en la Academia, la última vez que aparecí en público y fue el día del anuncio, no sabía que me tenía que operar. En aquel momento necesitaba un punto y aparte, aunque de por medio llegara el título de Roland Garros. Desde Indian Wells el año pasado, en el que me rompí la costilla jugando con Carlos, ha sido un año y medio duro. No había un momento de tranquilidad. Necesitaba ese punto y aparte; antes de hacerlo, quería asegurarme de que parándome me iba a poder recuperar. Hice otra ronda de consulta médica, de analizar todo lo que estaba ocurriendo en el psoas y, al final, vi que no había manera de recuperarlo. El psoas estaba muy mal, me dijeron que si no me operaba no me iba a recuperar. Decidí operarme y parece que ha salido bien. Una vez que te metes en quirófano, en una operación importante, aprovecharon para operarme la cadera, que no estaba muy bien y he pasado varios meses de recuperación. Los primeros fueron complicados, con dolor, pero después he podido desconectar, pasar tiempo en familia, irme cinco semanas fuera de casa... y lo he disfrutado. Ahora he vuelto al trabajo hace muy poco".

Desconexión en el mar

"He hecho algo de gimnasio, pero necesitaba desconectar de todo. El mar me desconecta mucho, parece que las horas son completamente diferentes a cuando estás en tierra. Siempre ha sido mi vía de escape, aunque siempre había sido durante tres o cuatro días y esta vez ha sido durante cinco semanas. Sabía que yo estaría bien, pero también tenía que estar bien mi familia y ha estado bien. He podido disfrutar de eso, no estar muy pendiente del móvil o de televisión, siguiendo las noticias, pero hasta ahí. He intentando desconectar en todos los sentidos y he visto muy poco tenis".

Las ausencias

"Paso página muy rápido y no pienso en los torneos en que podría estar. Otra cosa es si estás ahí, has perdido, te has lesionado y te tienes que ir. En mi caso llega un momento en el que estoy en paz. Llevo un tiempo en el que no he podido estar en los sitios que habría querido estar, pero lo vivo con naturalidad y aceptando las cosas como vienen. Por culpa de los problemas físicos no he podido estar en los lugares que me habría gustado estar, pero es lo que hay. Veo poco tenis por pura desconexión. Vi la final del US Open y la de Wimbledon, pero veo poco porque siento que entonces no desconectaría del todo. Acabas analizando las cosas y no te permite desconectar".

"Dolor controlado"

"No vivo sin dolor, no, pero es un dolor controlado. No es un dolor que me amargue la vida. Estoy más triste o jodido cuando tengo más dolor de la cuenta. Tengo un pie que sabéis que está muy mal y hay veces que el pie no me deja vivir tranquilo, hay veces que me cuesta bajar la escalera de casa. Cuando eso ocurre, que ocurre, es difícil estar muy feliz".

La ilusión de volver a jugar

"Me gustaría volver a jugar, tengo esa ilusión y ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o Australia, que la gente no se confunda, en la época en la que estoy en mi vida queda muy lejos. No digo que sea imposible, porque las cosas en el deporte cambian muy rápido, pero no soy un iluso, soy plenamente consciente de las dificultades a las que me enfrento. Son varias: una es insalvable y es la edad, porque cuando tienes una edad avanzada ya de por sí es complicado; la otra son los problemas físicos, que no me dejan entrenarme al cien por cien. La unión de esas dos cosas hacen que aspirar a según qué cosas se antoje prácticamente imposible. ¿Eso me quita la ilusión? No, porque al final lo que me hace ilusión es volver a jugar, sentirme competitivo... y ahí veremos dónde estoy. No puedo decir qué objetivos me marcaré: estoy en pleno proceso de recuperación y no sé cómo estaré".

2024 y...

"Dije que posiblemente fuese mi último año. Lo que pasa es que no lo puedo confirmar al cien por cien. Lo hago con un ejercicio de total naturalidad, ni yo lo sé. ¿Será mi último año? Hay muchas posibilidades de que sí, porque veo cómo está mi cuerpo... pero no sé cómo va a estar mi cuerpo dentro de tres o cuatro meses. Siempre estoy abierto a lo que pueda deparar el futuro. La forma de encarar el año cambia por completo si uno tiene unos objetivos u otros. Si fuera mi último año, te puedo decir que esta es mi hoja de ruta; si realmente no me recupero de la cadera, esto también es una posible realidad. Si me permite competir, pero no a un nivel que me ilusione al cien por cien... ¿voy a salir a competir, sabiendo que no tengo opción de nada? Esta sería otra hoja de ruta. ¿Saldría a la pista sabiendo que no tengo opción de nada? Sí, pero quizás no haría el calendario que a mí me gustaría. Mi ilusión es tener la claridad, dentro de dos meses, de saber dónde y cómo estoy, sobre todo en lo referente a la lesión".

Los Juegos Olímpicos

"El escenario y el calendario cambiará en función de si tengo posibilidades de ganar o no Roland Garros. Si siento que tengo alguna posibilidad, soy consciente de que no puedo jugar en todos los torneos que han sido importantes para mí, tendré que elegir alguno. Si siento que puedo jugar, pero que no puedo ganar Roland Garros, quizás me puede apetecer una gira de despedida y hacerlo más a título sentimental. Pero estas son respuestas que no puedo dar, porque no las sé. No pienso en dónde puedo jugar mi último partido. No lo sé. Soy cauto: cuando sepa la respuesta la diré. Yo voy trabajando, mi físico y mi cabeza me dirán qué es lo que se me permite y qué no".

El hándicap de las lesiones

"Me he perdido cuatro años y medio de Grand Slams por lesión, esta es la realidad. Pero de eso también va el deporte. No por eso soy mejor que Djokovic, porque haya jugado menos. Él ha tenido un físico y una manera de jugar que le ha permitido jugar más que yo. No se me cae ningún anillo para reconocerlo, yo he hecho lo que he podido. A lo mejor vuelvo y gano tres Grand Slams más, es improbable, la verdad, pero en ese sentido no me puedo reprochar nada".

Carlitos Alcaraz

"No nos precipitamos en los juicios sobre él. Tiene una proyección brutal. Tiene la potencia, la ambición... Pero después pueden pasar muchas cosas. Es difícil aconsejarle. Soy muy malo para eso, porque yo he aprendido más de los ejemplos que de las palabras. Pero si le tuviera que decir algo, sólo le diría que siga mejorando. Al menos, que tenga la ilusión de hacerlo, que es lo que te mantiene motivado".

El Real Madrid

"¿Ser presidente del Real Madrid? No está en mis sueños; ahora, creo que sí que me gustaría. Pero primero de todo hay muchas cosas: a día de hoy tenemos el mejor presidente posible, y la vida da muchas vueltas, y uno tiene que saber si está capacitado o no para hacer según qué tipo de cosas. Soy bastante realista conmigo mismo, sé cuáles son mis limitaciones y no sé si sería capaz o no. El tiempo dirá. El equipo ha empezado bien, pero estamos muy al comienzo. Hay lesiones importantes como Courtois, Militao o Vinicius... También se ha hecho un fichaje espectacular como Bellingham, pero algún delantero más vendría bien. Recibiría a Mbappé con los brazos abiertos ¿A quien no le gusta Mbappé?".