El doloroso ranking al que ha caído Nadal después del US Open

Acabó el US Open y casi todo el mundo echó de menos la presencia de Rafa Nadal, cuatro veces ganador en Nueva York (2010, 2013, 2017 y 2019). El balear se quedó el año pasado en los octavos de final, por tanto pierde los 90 puntos que consiguió y que no pudo defender y sigue su lógica caída en el ranking de la ATP, que ahora vuelve a liderar Novak Djokovic. Rafa es en la actualidad el 239 del mundo. Una posición dolorosa para un jugador que ha sido 209 semanas número uno del mundo y ha acabado cinco años en lo más alto de la clasificación, y que tiene el espectacular récord de 912 semanas consecutivas en el "top 10", pero como ahora no está jugando y tal y como es el sistema de clasificación (los puntos logrados en los torneos caducan a las 52 semanas) no hay más remedio que lo que le está pasando.

Seguirá cayendo

Rafa tiene ahora 255 puntos y en lo que queda de 2023 continuará el descenso, pues no podrá defender los 10 del Masters 1.000 de París-Bercy y los 200 de las Nitto ATP Finals. Se quedará, por tanto, con 45, pero si sus planes se cumplen no va a desaparecer del ranking, no se va a quedar a cero. Rafa ya se está entrenando en su Academia, en Manacor, después de la operación en el psoas izquierdo que le ha tenido la mayoría del curso parado. Rafa jugó el Open de Australia 2023 (de ahí los 45 puntos que va a conservar) y su intención es jugar el mismo torneo en 2024. En Melbourne se hizo daño en la segunda ronda y no pudo competir. Después lo intentó todo para estar disponible para la gira de tierra batida, para intentar llegar a Roland Garros, pero no mejoraba con el tratamiento conservador y tuvieron que optar por la intervención.

Nadal lo anunció en una conferencia de prensa en mayo: que iba a tener que parar y que en 2024 quería disputar una última temporada. Apeló a ser "realista" cuando le dijeron si había alguna opción de seguir jugando más allá de la próxima campaña. Lo veía poco probable porque en los últimos tiempos las lesiones no le han dejado tener continuidad. El bajo ranking de Nadal cuando regrese supondrá que vaya a tener un sorteo complicado desde el principio, pero él lo que quiere es estar sano porque sabe que así es competitivo. Si se acoja al llamado ranking protegido (para los lesionados de más de seis meses), entrará sin problema en los torneos, pero no como cabeza de serie. El otro camino para estar es por invitación, y está claro que todos los lugares del mundo van a tener una preparada para el español.

En la clasificación mundial hay siete españoles en el "top 100" y 11 en el "top 200": Alcaraz (2), Davidovich (25), Bautista (42), Carballés (60), Bernabé Zapata (75), Jaume Munar (85), Albert Ramos (95), Pedro Martínez (118), Pablo Llamas (133), Pablo Carreño (190) y Daniel Rincón (198).