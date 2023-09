La contundente reflexión de Boris Becker sobre Rafa Nadal: "No volverá..."

Rafa Nadal sigue dando pasos adelante en la recuperación de la lesión que sufrió el pasado mes de enero en el Open de Australia. Se dañó el psoas ilíaco izquierdo. Ya se entrena en su academia de Manacor y su tío Toni Nadal ponía hace días fecha a su regreso a las pistas. “Está con ganas de volver”, dijo Toni Nadal en “El Desmarque de Cuatro”. Y puso una fecha para su vuelta: “Su idea es estar en el Open de Australia (15-28 de enero) y confío en que se cumpla”.

Y precisamente a este regreso se ha referido el ex tenista Boris Becker. En el podcast 'Das Gelbe vom Ball' (El amarillo de la bola), Becker analizó la Copa Davis, el triunfo de Novak Djokovic en el US Open y el previsible regreso de Rafa Nadal.

Becker tiene claro que Nadal no volverá si no ve la mínima oportunidad de volver a luchar por ganar Grand Slams y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de París 2024 en el complejo de Roland-Garros. "No vuelve para jugar la primera o segunda ronda, sino para ganar torneos. Su objetivo final siempre será París, posiblemente los Juegos Olímpicos en París, que se jugarán en tierra batida en Roland Garros".

"Millones de aficionados de todo el mundo quieren verle de vuelta en la cancha de tenis y no en una rueda de prensa, donde declara que quizá no pueda jugar más", añadió el tricampeón de Wimbledon en el podcast de Eurosport Alemania.

Por último, el alemán avisó de que la vuelta del español al que califica como "un modelo a seguir para todos" no será fácil. "Al principio le darán un poco de paliza, pero luego llegaremos a febrero, marzo y abril, cuando se juega en tierra batida. Entonces ya habrá tenido sus 10 o 15 partidos y yo nunca apostaría contra Rafa Nadal en tierra batida", sentenció.