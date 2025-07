Un conocido tenista australiano se queda 'a gusto' criticando a Nadal: "No lo soportaba, sus gestos en pista me daban asco y lo despreciaba"

Nick Kyrgios, conocido por no ponerse límites ante los micrófonos, reavivó su antigua disputa con Rafael Nadal en el podcast Nothing Major, donde admitió que sentía un profundo rechazo hacia el tenista español. “No lo soportaba. Lo odiaba y lo despreciaba muchísimo… algunos de sus gestos me daban asco”, confesó el australiano, subrayando cómo la actitud de Nadal en pista y sus rituales le generaban un sentimiento visceral.

A pesar de la fuerte animadversión, Kyrgios valoró que ese sentimiento le impulsaba a elevar su nivel en los enfrentamientos contra Nadal. “Me motivaba mucho jugar contra él…, intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo”, explicó . A diferencia de su relación con Federer o Djokovic, con quienes nunca sintió ese odio, Nadal representaba para él un eterno desafío.

En sus críticas, el australiano cuestionó las rutinas de Nadal durante los partidos, calificándolas como “enfermedades tenísticas” y señalando que los tiempos entre saques, especialmente entre primer y segundo servicio, intensificaban su rechazo: “Odiaba a los jugadores que se demoraban mucho entre saque y saque, él lo hacía todo el tiempo”. Estas declaraciones profundizan un estilo de juego y una personalidad que siempre les separaron.

Tras estas polémicas afirmaciones, sigue en duda si Kyrgios estará a punto para disputar el US Open que empezará a finales de agosto, ya que tras un largo periodo fuera por lesiones, el australiano no está pudiendo competir con regularidad y ocupa el puesto 640 en el ránking ATP.