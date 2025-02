El consejo de Cristiano a Mbappé sobre la posición de delantero centro

El programa El Chiringuito, dirigido por Josep Pedrerol, ha ofrecido un nuevo avance de la esperada entrevista de Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo en Los Amigos de Edu, que será emitida íntegramente el lunes 3 de febrero a las 22:30 h. En este adelanto, el delantero del Al-Nassr se mostró reflexivo sobre su carrera, su infancia y, especialmente, sobre la futura adaptación de Kylian Mbappé al Real Madrid.

En los primeros minutos de la entrevista, Cristiano Ronaldo habló de su temprana competitividad y cómo su deseo de ganar siempre fue una de sus mayores motivaciones. "Yo siempre fui muy picado. Odiaba perder y lloraba. Mis vecinos me llamaban... 'Llora'", reveló el portugués, desvelando su pasión y esfuerzo desde joven por ser el mejor, una mentalidad que le ha acompañado a lo largo de su carrera.

Uno de los momentos más destacados del avance fue cuando la conversación se centró en el futuro de Kylian Mbappé y su posible adaptación al Real Madrid. Ronaldo no dudó en ofrecer un consejo directo a la afición madridista: "Cuidadlo. Cuidadlo. Se lo digo a la afición del Real Madrid... Cuiden al chaval", advirtió el máximo goleador de la historia del fútbol.

Cristiano, quien ya ha compartido vestuario con algunas de las grandes figuras del fútbol mundial, mostró su admiración por el talento de Mbappé, subrayando que es un jugador excepcional. "Mbappé es muy bueno y el Real Madrid tiene que ayudarle y protegerlo", aseguró el delantero portugués, añadiendo que no tiene dudas de que el francés será un jugador que hará disfrutar a los seguidores madridistas.

La charla también tocó la posible posición de Mbappé en el Real Madrid de Carlo Ancelotti, un tema que ha generado mucha especulación en los últimos meses. Cristiano Ronaldo, con su experiencia y capacidad de adaptación en el campo, opinó que la posición de delantero centro podría complicarle a Mbappé. "La posición de delantero le complica un poco a Mbappé, porque él no sabe jugar de delantero en mi opinión... No es que no sepa, no es su posición", explicó CR7.

El exjugador del Real Madrid fue aún más claro al compartir su visión sobre cómo podría ayudar a Mbappé en ese sentido. "Si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaba a jugar de 9. Porque yo no era delantero. Me acostumbré a jugar de delantero. Yo jugaba en la banda y la gente se olvida", comentó, demostrando que, para él, la adaptación a otras posiciones es una cuestión de trabajo y constancia.

Para concluir, Cristiano Ronaldo dio un consejo definitivo a Mbappé sobre su rol en el campo. "Kylian no debería ser el típico delantero", dijo Ronaldo, sugiriendo que, si estuviera en su lugar, adoptaría un estilo de juego más flexible. "Yo si fuese él jugaría más o menos como juega Cristiano Ronaldo de delantero", sentenció, mostrando su confianza en el joven francés y su capacidad para evolucionar y adaptarse a diferentes posiciones en el campo.

Al ser preguntado sobre su relación con el Real Madrid, Cristiano Ronaldo confesó que sigue al equipo de vez en cuando, sobre todo por su hijo Mateo, quien es un gran fan de Mbappé. Esta declaración refuerza la idea de que, aunque CR7 haya dejado el club blanco, sigue teniendo un vínculo con el madridismo y, por supuesto, con el futuro del fútbol de élite.

En resumen, la entrevista completa promete ser un auténtico repaso a la carrera de Cristiano Ronaldo, con su visión sobre el fútbol actual, la figura de Mbappé y su legado en el Real Madrid. Un avance que deja claro que, a pesar de estar en una nueva etapa de su carrera, CR7 sigue siendo una figura clave en el mundo del fútbol, capaz de dar consejos sabios a las futuras estrellas del deporte.