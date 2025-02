El brutal zasca de un tertuliano de "El Chiringuito" a Guardiola: "Igual Guardiola no es tan bueno..."

El Arsenal de Mikel Arteta, actual segundo clasificado de la Premier League, protagonizó una actuación inolvidable este domingo al arrollar al Manchester City de Pep Guardiola, cuarto en la tabla, con un contundente 5-1 en el Emirates Stadium. Este resultado no solo dejó claro que el Arsenal se encuentra en un excelente momento de forma, sino que también reflejó la distancia que actualmente separa a ambos equipos, campeones y subcampeones de Inglaterra, respectivamente.

Con esta victoria, el Arsenal se mantiene a seis puntos del líder Liverpool (que tiene un partido menos) y sigue demostrando que su nivel competitivo es muy alto. Mientras tanto, el City parece estar pasando por un bache de forma que podría costarle en la lucha por el título, ahora a 15 puntos del Liverpool.

Este partido también deja claro que el Arsenal está en una fase de madurez, mientras que el Manchester City todavía parece estar en busca de su mejor versión. Los 'gunners' no solo se hicieron con el triunfo, sino que ofrecieron un auténtico recital de juego, con una posesión precisa, transiciones rápidas y una presión imparable.

Fran Garrido, tertuliano y entrenador de El Chiringuito, no dudó en lanzar una crítica a Pep Guardiola, sugiriendo que quizás el técnico catalán no sea tan infalible como muchos creen. "Igual Guardiola no es tan bueno como parece", comentó, haciendo alusión a las dificultades que el City está enfrentando esta temporada.

Estas palabras de Garrido generaron un intenso debate en "El Chiringuito", mientras que muchos tertulianos discutían sobre la influencia de Guardiola en la Premier y en Europa tras lograr muchísimos logros.