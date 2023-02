El contundente mensaje de la ex de Dani Alves sobre el futbolista y sobre la víctima

Dani Alves continúa en la cárcel mientras el proceso llega al final de su primera parte. El ex futbolista del Barcelona no tiene casi nada a favor. Quien ha hablado ahora es Dinorah Santa Ana, su ex mujer, con quien tuvo dos hijos, una niño y una niño que son adolescentes y que ahora no pueden ver a su padre. Dinorah, que también fue representante de Alves ha concedido una entrevista al diario Sport, donde ha hablado de muchas cosas, una de ellas ha sido cómo se enteró de la noticia: "El 31 me contactó una periodista por si queríamos hablar de lo que había pasado la noche anterior en el Sutton. Llamé a Dani, pero no cogía el teléfono porque hacía la siesta. Pensaba que había habido alguna pelea. Gente próxima me llamaron y me dijeron que estuviera tranquila, que Dani estaba bien, que no había ningún problema, que no había pasado nada, que todo normal. Creo que fui la primera en enterarme que pasó algo", ha contado.

Cree en Alves: "Está en la cárcel por un riesgo a huir porque tiene otra nacionalidad y porque tiene una vida financiera muy confortable que podría huir. No está en la cárcel porque nadie le vea culpable o inocente", dice y le considera "incapaz" de deshonrar a una mujer. "No pondría una mano por él, pondría el cuerpo entero", continúa con una contundencia innesperado. "En 20 años jamás me levantó la voz", sigue la ex esposa del futbolista. Va a estar con él, en lo que considera una "pesadilla", a la que no se le ve un fin cercano de momento.

La opinión de la ex mujer de Alves sobre la víctima

Cuenta que Alves está bien en la cárcel, pero que se encuentra triste y preocupado por lo que puedan pensar sus hijos de su situación. Le preguntan por la víctima, que no ha cambiado su versión desde el primer minuto y que para evitar suspicacias ha tenido que renunciar a la indemnización. No pienso en ella. No queremos opinar. Lo único que sabemos es que él no es así. Tampoco hemos tenido acceso a la acusación. Lo que se dice en la prensa no se sabe si es cierto. Sí lo es. Algunas lo son, otras se sacan de contexto", responde acerca de la mujer.

Y para defender a Alves asegura que siempre ha tratado bien a todo el mundo. "Y lo puede decir cualquier trabajador suyo, chofer, trabajadora… Para mí es imposible creer esto", continúa.

La familia de Alves se encuentra en Brasil en estos momentos, pero la ex mujer piensa regresar a España en cuanto pueda. Su relación con su ex marido es muy buena. Está casada con su actual representante y vive muy cerca de la casa de Alves. Durante años fue ella quien le llevó sus asuntos deportivos, aunque ahora ya no. Reconoce que Alves ha perdido muchas fuentes de ingreso por patrocinios y por la rescisión del contrato que le unía al Pumas, pero insiste en pensar que todo es pasajero y que en algún momento, Alves saldrá de prisión.