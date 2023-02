Joana Sanz, mujer de Dani Alves, estalla: ¡Soy Española...!

No están siendo días fáciles para la familia de Dani Alves, en prisión preventiva sin fianza desde el pasado 30 de enero, acusado de violar a una joven en los baños de la discoteca Sutton de Barcelona.

Y es que el caso Dani Alves ha llegado demasiado lejos especialmente para una de las principales damnificadas, Joana Sanz, la esposa del futbolista brasileño que ha dicho basta ante los graves ataques que recibe. El pasado 5 de febrero, Dani Alves, tuvo la oportunidad de recibir visitas. En medio de los rumores que indican que Joana Sanz podría haberle pedido el divorcio, la mujer del futbolista se presentaba en la prisión, demostrando que su relación todavía no ha terminado. Llegaba a mediodía junto a Bruno Brasil, cabizbaja y sin ganas de hacer declaraciones.

En esta visita, pudo disfrutar de un vis a vis de cincuenta minutos de duración con su marido. Salía del edificio asegurando que no piensa abandonar a su marido, desmintiendo que su relación vaya a terminar. También aprovechaba para asegurar que Dani Alves no le ha negado ningún vis a vis en las últimas semanas. A partir de aquí, comenzaban a circular numerosas informaciones sobre este encuentro y la conversación telefónica que habría mantenido con su pareja desde prisión. Agobiada por todo lo que está ocurriendo, la actriz decidía poner tierra de por medio ya marcharse un par de días a parís para tratar de desconectar.

Ya está en Barcelona

Pero no ha tardado mucho en volver. La modelo canaria ya está de nuevo en Barcelona. Hoy, era abordada por la prensa en el aeropuerto de El Prat, tras llegar de París en un vuelo low cost. Sanz, harta de la presión mediática, vuelve a Barcelona tras saber que su pareja no saldrá de la cárcel, por el momento. El ex del Barça sigue en prisión preventiva tras la Fiscalía haberle denegado la libertad condicional por riesgo de fuga. La fiscalía presentaba esta misma semana un escrito en el juzgado oponiéndose al recurso del futbolista Dani Alves pidiendo la libertad provisional. Su defensa presentó la semana pasada un recurso pidiendo la libertad con medidas cautelares, y ahora el ministerio público afianza su petición para mantener el encarcelamiento. Según el escrito, siguen presentes los motivos de prisión: indicios racionales de criminalidad y riesgo de fuga, sin que las medidas cautelares que proponía la defensa mitiguen estos motivos, dice el escrito.

Pero además, hoy se han conocido nuevos detalles del atestado en el que Alves reconocería por primera vez que existió "penetración". Tal vez harta de todo lo que se está publicando y tras ver que en algunos medios se referían a ella como la "modelo brasileña", Joana ha acabado por estallar en su perfil de Instagram.

Mensaje de Joana Sanz Instagram

"Soy española. De Tenerife, Canarias", respondía Sanz vía Instagram stories. "Periodistas, infórmense primero de quién soy".