Críticas a Laporta por dar la espalda al Barcelona de baloncesto

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, no estuvo en ninguno de los clásicos contra el Real Madrid. Especialmente a la afición le duele su ausencia en el WiZink Center, donde el equipo terminó proclamándose campeón. Josep Cubells, el directivo responsable de la sección de baloncesto y secretario de la junta directiva en las asambleas de la entidad, fue el representante de la entidad. Además, Juan Carlos Navarro, el mánager de la sección azulgrana, también estuvo. Laporta había cenado en Barcelona el pasado domingo junto a Pep Guardiola, pero no hizo acto de presencia en el Palau Blaugrana el mismo día.

Noticias relacionadas La consistencia del Barça acaba con el Madrid y le vale el título de la ACB (82-93)

Durante los dos primeros partidos de las finales el ambiente estaba tenso y la afición se ha volcado con Nikola Mirotic. El alero montenegrino ha lamentado que el club rescinda unilateralmente su contrato sin ni siquiera haber querido negociar una rebaja salarial. El presidente del Barça ha esquivado esos silbidos que lo habrían señalado como culpable en el conflicto con Mirotic. "Enhorabuena por una Liga muy trabajada desde el primer día y culminada con un play-off espectacular. Gracias a todos los jugadores y técnicos por hacer más grande al Barça, el mejor equipo deportivo del mundo", escribió el presidente en Twitter.

"No puede estar en todos los partidos, hoy ha ido el representante de la sección y no lo veo como algo grave", comentaba Toni Freixa. "Creo que el conflicto con Mirotic no es real y habrá que ver quien miente", zanjó.