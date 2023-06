La consistencia del Barça acaba con el Madrid y le vale el título de la ACB (82-93)

A la primera oportunidad el Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga Endesa. Es el vigésimo título de los azulgrana por los 36 que ha cosechado el Madrid. Y este ha llegado porque el grupo de Jasikevicius ha sido un bloque granítico. No ha habido un jugador sobresaliente durante toda la serie, pero sí ha habido muchos que han cuajado partidos muy notables. En el tercer choque fueron Vesely (19 puntos y 3 rebotes) y Mirotic (14 y 5). El Madrid acusó su pésimo día en el tiro: 5/21 en triples (23 por ciento) y 17/26 desde el tiro libre (65).

La mitad de la batería exterior del Real Madrid no había aparecido en los dos primeros partidos de la final en el Palau. Musa había sido devorado por Abrines y de Hanga y Causeur no hubo noticias. Por eso cuando el húngaro respondió al buen arranque del Barça con dos penetraciones cargadas de carácter se vio que algunas cosas habían cambiado. Entre los tres habían anotado 14 puntos en total en los dos primeros partidos, una cifra ridícula. Entre los tres sumaban 20, casi la mitad del equipo al descanso del tercer choque. Musa no se sintió aprisionado por Abrines, aunque el más importante fue Causeur. El alero apareció cuando el Barça empezó a sentirse cómodo en el segundo cuarto (22-29).

Y todo marcado por una vigilancia estrechísima a los árbitros desde el principio. El Madrid estuvo tan atento al juego como a cada una de las decisiones de los colegiados. Se trataba de marcar terreno. Lo del público del WiZink entraba dentro del guion para calentar el partido en la medida de lo posible. Pero los dos factores que alteraron el dominio inicial del Barça fueron Causeur y Llull. El francés fue el mejor recurso cuando el ataque se atascaba. Sus nueve puntos en el segundo cuarto enderezaron algo el porcentaje de tiros de tres (4/12 al descanso) y disimularon la falta de puntería desde el tiro libre (5/11). El otro elemento que sacudió el partido fue Llull. Estuvo agazapado en el banquillo los primeros quince minutos como si tuviera que descifrar primero la situación para luego ejercer de dinamitador. Y fue lo que hizo. Compareció y los tres primeros ataques del Madrid con él en pista se encargó de resolverlos. Y lo hizo con acierto. El "Llullsistema" funcionó tanto a nivel contable como emocional. En menos de tres minutos fue capaz de anotar ocho puntos y que a su equipo y al público le cambiara el ánimo. El Barça había llevado el partido encarrilado hasta que aparecieron las dos piezas exteriores. Vesely y Sanli contuvieron a Tavares y Nnaji fue el complemento perfecto al dominio interior de salida de los azulgrana. El plan de Jasikevicius se cumplió hasta que Causeur y Llull dijeron basta. El banquillo del Barça sumó la mitad de los puntos del equipo al descanso, todos aportaban, pero los arrebatos de Llull y Causeur pesaron más.

El Barça se reactivó con un comienzo explosivo de tercer cuarto. En apenas tres minutos anotó 14 puntos con Vesely, Mirotic y un par de triples de Laprovittola como ejecutores (47-52). El Madrid aceptó el intercambio de golpes buscando con insistencia a Yabusele y Tavares. El francés se olvidó del lanzamiento exterior, se instaló en el poste bajo y desde ahí fue determinante. Entre los dos sumaron 16 puntos en el tercer cuarto y fueron capaces de contrarrestar el poderío ofensivo que mostró el Barcelona de salida. Sin alcanzar el extraordinario nivel de la puesta en escena, los de Jasikevicius siguieron anotando con regularidad -29 puntos este cuarto- y por eso llegaron al último tramo por delante (66-67).

La puesta en escena del Madrid en el primer y tercer cuarto fue floja. Y lo mismo sucedió en el último. Un parcial de 0-5 con un triple de Mirotic y una acción de Jokubaitis volvió a mostrar la cuesta arriba para los locales (66-72). Chus Mateo recurrió a la fórmula del segundo cuarto con la llamada a filas de Llull y Causeur, pero el Barça no dejaba de sumar con demasiada regularidad para iniciar la remontada (72-79 a 6:30). A eso había que añadir la sangría desde el tiro libre porque el Madrid llegó a estar en un alarmante 13/23. Sin que los revolucionarios del segundo cuarto, el Madrid se puso en manos de Tavares, pero el pívot empezó a pelear en solitario contra el Barça. Tavares no tenía ayuda; Vesely, sí. Por eso los azulgrana mandaban por ocho con tres minutos por delante (75-83). Y no ofrecieron un síntoma de flaqueza. El Chacho anotó su primer triple al quinto intento y el Madrid expiró (80-85 a 2:15). Llull intentó la heroica, pero cuando su triple para acercar más al Madrid no encontró premio se quedó cabizbajo. Era la señal de que el título volaba a Barcelona.

82. Real Madrid (21+20+25+16): Williams-Goss (4), Hanga (4), Musa (9), Yabusele (10) y Tavares (19) -quinteto titular- Hezonja (7), Rudy (0), Poirier (6), Rodríguez (3), Causeur (11) y Llull (8).

93. Barcelona (20+18+29+26): Satoransky (8), Laprovittola (10), Abrines (2), Mirotic (14) y Vesely (19) -quinteto titular- Kuric (3), Sanli (5), Da Silva (4), Jokubaitis (13), Kalinic (10) y Nnaji (2).

Árbitros: Peruga, Jiménez y Torres. Sin eliminados.

Incidencias: 11.500 espectadores en el WiZink Center. Tercero partido correspondiente a la final de la Liga Endesa.

Calendario playoffs ACB

Cuartos

A. Barcelona, 2-Valencia Basket, 0

B. Cazoo Baskonia, 0-Joventut, 2

C. R. Madrid, 2-Dreamland Gran Canaria, 0

D. Lenovo Tenerife, 0-Unicaja, 2

Semifinales

1. Barcelona, 3-Unicaja, 1

(84-81; 79-88; 79-90 y 87-75)

2. Real Madrid, 3-Joventut, 1

(83-93; 90-73; 83-73 y 94-73)

FINAL

Barcelona, 3-Real Madrid, 0

(97-88; 86-85 y 82-93)