Cuando correr es sembrar esperanza: Valdemorillo acoge la III Carrera Niños sin Cáncer

Hay carreras que no se corren para ganar, sino para cambiar vidas. El próximo 28 de septiembre, Valdemorillo volverá a demostrarlo con la III Carrera Niños sin Cáncer, un evento solidario que no busca vencedores en el cronómetro, sino en la solidaridad. Cada dorsal, cada inscripción y cada donación se transforman en investigación para luchar contra el cáncer infantil, una enfermedad que sigue como la primera causa de muerte por enfermedad en la infancia.

El origen de la Fundación OC

La historia de esta carrera no puede entenderse sin la de la Fundación OC. Nació en la primavera de 2023, pocos meses después de que Óscar, con solo 9 años, falleciera tras casi seis años de lucha contra un meduloblastoma. Sus padres, Valérie Joly y Martín Segado, decidieron transformar el dolor en acción y crear un proyecto que mantuviera viva su memoria a través de la investigación.

En una entrevista con LA RAZÓN, Martín habló del esfuerzo que supone sostener la fundación: "Somos una fundación pequeñita, porque al final somos los papás de Óscar, y además trabajamos en nuestros trabajos. Todo lo hacemos a base de dormir poco, no tener vacaciones y mucha energía para seguir ayudando al resto de niños".

Desde el principio, subraya, tuvieron clara la necesidad de diferenciarse: "No queríamos participar en lo mismo que hacen todas, queríamos innovar. Los fondos que se captasen tendrían que ser utilizados muy bien y ser muy eficientes para que con lo mínimo posible pudiésemos hacer lo máximo posible".

Cuando la investigación abre nuevas puertas

Desde el inicio, la Fundación OC quiso marcar una diferencia. "Después de seis años luchando con Óscar y de conocer todo este mundo por dentro, al menos tienes lo básico para saber dónde hay que poner el dinero para que tenga el mayor efecto beneficioso para los niños", explica Martín. Ese conocimiento les ha llevado a impulsar el primer ensayo clínico de medicina nuclear en España para niños con tumores en recaída: "Un niño que recae de un tumor cerebral ya es catalogado automáticamente como incurable. Y eso es lo que intentamos cambiar".

BuddyOC robot de la Fundación OC Fundación OC Óscar contigo

La innovación también se extiende a la tecnología y a la vida escolar. "Estamos empezando a desarrollar un software basado en inteligencia artificial para la detección precoz de recaídas tumorales", señala Martín, convencido de que ganar unos meses puede suponer salvar una vida. Y a la vez, la fundación implanta robots-avatar en colegios para que los niños con cáncer no pierdan el contacto con su clase: "Estos niños desaparecen de un día para otro de su aula. Con el avatar, pueden levantar la mano, hacer trabajos en grupo y sentirse parte de nuevo".

Una carrera distinta

La Carrera Niños sin Cáncer nació también con la idea de innovar. "No es la típica carrera que te apuntas y vas ese día y ya está. Es una carrera que corres con doble sentido", explica Martín. Por un lado, el 28 de septiembre los participantes podrán correr 5 o 10 kilómetros, o unirse a la marcha nórdica; por otro, cada inscripción abre una colecta personal para recaudar fondos entre familiares y amigos.

El coste es de 25 euros e incluye la camiseta oficial, el dorsal canjeable por una ración de paella, la bolsa del corredor y 10 euros que se destinan directamente a iniciar la colecta solidaria. Además, al tratarse de un donativo, Hacienda devuelve el 80 por ciento de esa cantidad, lo que convierte la inscripción en un gesto solidario al alcance de todos. En esta prueba, la meta no la cruza quien llega antes, sino quien más impulsa la investigación.

El evento en Valdemorillo 2025

El domingo 28 de septiembre, Valdemorillo se convertirá en un punto de encuentro solidario. Desde primera hora, la localidad madrileña acogerá a corredores, familias y voluntarios en una jornada pensada para todos los públicos con carreras infantiles, pruebas de 5 y 10 kilómetros, música en directo, espectáculos de magia, talleres para niños y hasta la presencia de la Legión 501 de Star Wars. A la hora de la comida, la tradicional paella solidaria dará sabor a un día en el que cada gesto suma por la buena causa.

Carrera Niños sin Cáncer de la Fundación OC Óscar contigo @loren_photography

La organización ha preparado también mejoras respecto a ediciones anteriores, como una gran carpa de 300 metros cuadrados para proteger al público del sol o de la lluvia, y la inclusión de la paella en la propia inscripción, lo que permite que el donativo sea íntegramente deducible en la declaración de la renta. Todo con un objetivo claro, que la solidaridad se viva como una auténtica fiesta.

Las inscripciones ya están abiertas en ninossincancer.es, donde cada participante recibe además su propia página de colecta solidaria para compartir con familiares y amigos.