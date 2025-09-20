Sección patrocinada por
Directo
Mundiales de atletismo 2025, en directo hoy: 20 kilómetros Marcha Femenino con María Pérez
La granadina busca el doblete mundialista en Toki en una prueba marcada por el calor, la humedad y la exigencia táctica de un circuito cerrado en torno al Estadio Nacional de Tokio
María Pérez busca en los 20 kilómetros el doblete en los Mundiales de Tokio que ya sumó hace dos años en Budapest. Después de su escandaloso recital en los 35 kilómetros marcha, la granadina persigue su cuarto oro mundialista. España presenta un equipo de primerísimo nivel con Antía Chamosa, Paula Juárez y Cristina Montesinos. La japonesa Nanko Fuji y la mexicana Alegna González son las grandes amenazas para que María Pérez no se convierta en la reina de los Mundiales.
20 km marcha femenino del Mundial de Atletismo Tokio 2025 con María Pérez
María Pérez y las marchadoras, a punto de comenzar los 20 kilómetros marcha
07:25 de la mañana en Tokio y esto está a punto de comenzar. Las marchadoras ya están en la pista del Estadio Nacional de Tokio y restan cinco minutos para dar la salida y para que María Pérez busque su segundo oro en los campeonatos. Su medalla en los 35 kilómetros marcha es la única que ha sumado España en la capital nipona hasta ahora.
Las preocupaciones de María Pérez
La gran diferencia con lo que se vivió hace dos años en Budapest y que acabó con el doblete de María Pérez es que en Tokio se han disputado primero los 35 kilómetros. Y eso complica el proceso de recuperación. La granadina tiene unas leves molestias en el pubis que la tienen mosqueada. Su gran amenaza, la mexicana Alegna González, se ha reservado para los 20 así que estará más fresca en teoría. La china Ma Li es otro de los peligros. La prueba comienza a las 00:30 y antes de las 02:00 tendremos la respuesta a todos los interrogantes.
¿La séptima gran medalla de María Pérez?
Que María Pérez es la mejor atleta de la historia en el atletismo español es algo que muy pocos se atreven a discutir. Seis medallas en grandes competiciones la contemplan: tres oros mundialistas, un oro y una plata olímpicos y un oro europeo. La séptima puede llegar esta madrugada en los 20 kilómetros marcha. En los 35 rompió la carrera en el kilómetro 23. Veremos en qué punto trata hoy de romper la carrera.
El TAS mantiene los cuatro años de castigo a Katir
Una mala noticia para el atletismo español antes del comienzo de la penúltima jornada de los Mundiales de Tokio. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha desestimado el recurso del muleño Mohamed Katir contra la sanción de cuatro años por violar las reglas antidopaje que le impuso World Athletics (WA) y rechazó también la petición de esta para aumentar un año más el castigo.
El TAS explica que el período de cuatro años de inhabilitación que actualmente cumple Katir, desde diciembre de 2024, permanece en vigor y que adoptó sus decisiones sin celebrar audiencia entre las partes. Katir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, fue suspendido en febrero de 2024 por un periodo de dos años, hasta el 6 de febrero de 2026, por la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) por "una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses". Un mes después, el 18 de marzo de 2024, la AIU le notificó también una presunta violación de las Normas Antidopaje de WA (Regla 2.5) por manipular documentos escritos que fueron presentados como evidencia. El TAS recordó que el atleta admitió posteriormente durante una entrevista con la AIU que había falsificado una tarjeta de embarque para simular que había viajado el día de uno de los fallos de localización, pero no aceptó las consecuencias adicionales de la ADRV propuestas por la AIU. El Tribunal Disciplinario de WA concluyó el 11 de diciembre de 2024 que el atleta había cometido una violación de las normas antidopaje y le sancionó con un período de cuatro años de inhabilitación a partir de esa fecha.
En Tokio: 22 grados y amenaza lluvia
Después de las dantescas condiciones que rodearon los 35 kilòmetros marcha (25 grados y 92 por ciento de humedad), las condiciones climáticas para los 20 no parecen tan exigentes. Son 22 grados y posibilidad de lluvia. María Pérez ya dio un nombre nada más acabar de conquistar el oro hace una semana; la mexicana Alegna Pérez (26 años) es la principal amenaza para impedir el doblete.
Cristina Montesinos, baja en el equipo español de 20 kilómetros marcha
La catalana Cristina Montesinos no competirá en los 20 kilómetros marcha porque no se ha recuperado plenamente del salvaje esfuerzo de los 35 kilómetros marcha de hace una semana. El equipo español estará formado por María Pérez, Antía Chamosa y Paula Juárez.
¿Una jornada histórica para el atletismo español?
La penúltima jornada de los Mundiales de Tokio puede ser un día histórico para el atletismo español. Además de las opciones en marcha con María Pérez y Paul McGrath también se va a disputar la final de 800 (15:22) a la que llega Mohamed Attaoui como candidato a todo tras imponerse con brillantez en su semifinal. El cántabro no se esconde: "Ahora lucharé por todo". Marta García correrá la final de los 5.000 (14:29). La palentina sueña con estar entre las ocho primeras.
Ellas a las 00:30 y ellos a las 02:55
Si en los 35 kilómetros marcha femeninos España sumó el oro y dos finalistas, Cristina Montesinos y Raquel González, la cosecha esta noche puede ser similar. Además de la granadina competirán Antía Chamosa, Paula Juárez y Cristina Montesinos. España cuenta con el mejor bloque de marchadoras del mundo con diferencia. La competición femenina comenzará a las 00:30 y la masculina lo hará a las 02:55. Ahí la gran baza de España va a ser Paul McGrath que estará acompañado por Diego García Carrera y Álvaro López.
¡Bienvenidos a los 20 kilómetros marcha de los Mundiales de Tokio!
¡Muy buenas noches! Una semana después de proclamarse campeona del mundo de 35 kilómetros marcha en Tokio, María Pérez busca el doblete en los 20. Ya lo logró hace dos años en Budapest y después de la exhibición de la granadina en el circuito pegado al Estadio Nacional vuelve a ser candidata a todo. Puede ser otra histórica para el atletismo y el deporte español.
