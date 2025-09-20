Mundiales de atletismo 2025, en directo hoy: 20 kilómetros Marcha Femenino con María Pérez

Una mala noticia para el atletismo español antes del comienzo de la penúltima jornada de los Mundiales de Tokio. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha desestimado el recurso del muleño Mohamed Katir contra la sanción de cuatro años por violar las reglas antidopaje que le impuso World Athletics (WA) y rechazó también la petición de esta para aumentar un año más el castigo.

El TAS explica que el período de cuatro años de inhabilitación que actualmente cumple Katir, desde diciembre de 2024, permanece en vigor y que adoptó sus decisiones sin celebrar audiencia entre las partes. Katir, subcampeón del mundo de 5.000 metros, fue suspendido en febrero de 2024 por un periodo de dos años, hasta el 6 de febrero de 2026, por la Unidad de Integridad de Atletismo (AIU) por "una infracción derivada de tres fallos de localización en los últimos doce meses". Un mes después, el 18 de marzo de 2024, la AIU le notificó también una presunta violación de las Normas Antidopaje de WA (Regla 2.5) por manipular documentos escritos que fueron presentados como evidencia. El TAS recordó que el atleta admitió posteriormente durante una entrevista con la AIU que había falsificado una tarjeta de embarque para simular que había viajado el día de uno de los fallos de localización, pero no aceptó las consecuencias adicionales de la ADRV propuestas por la AIU. El Tribunal Disciplinario de WA concluyó el 11 de diciembre de 2024 que el atleta había cometido una violación de las normas antidopaje y le sancionó con un período de cuatro años de inhabilitación a partir de esa fecha.