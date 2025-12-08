Dani Capa, campeón del 74 Abanca Ciutat de Palma

El mallorquín Dani Capa se ha proclamado campeón del 74 ABANCA Ciutat de Palma, competición que ha reunido durante cuatro días a 365 regatistas de 28 países en las instalaciones del Real Club Náutico de Palma. El regatista del Club Nàutic S’Estanyol se impuso con autoridad tras cuatro días en los que la Bahía de Palma ha ofrecido toda clase de condiciones.

El trofeo se estrenó con vientos fuertes llegando a registrarse rachas de 30 nudos de Mistral el segundo día. La meteorología de la tercera jornada fue típica de la Bahía de Palma, con viento medio del suroeste. El campo de regatas amaneció la última jornada cubierto por una densa niebla que impedía la visibilidad. La situación era de calma absoluta, con los anemómetros de las embarcaciones de la organización literalmente parados. Las horas iban pasando y cuando ya parecía que no se iba a poder competir, el Comité de Regatas ha decidido sacar al agua a la flota del Grupo Oro para realizar una última manga en vista de que mejoraban las condiciones.

La salida se dio sobre las 14:45 con un viento del poniente de siete nudos. Esa brisa suave dio opción a los regatistas de peso más ligero y el triunfo fue para Jan Palou, del Real Náutico de Palma, vencedor de la edición del año pasado, quien, con este resultado, pudo ascender a la séptima plaza de la general. Dani Capa e Izan Rogel, que se jugaban la victoria final, acabaron en mitad de la flota y se descartó el resultado de esta última manga.

Dani Capa, que sumó un total de 13 puntos, ganó gracias a su regularidad a lo largo de todo el trofeo sumando cuatro triunfos parciales. La segunda posición fue para Izan Rogel, del Real Club Náutico de Torrevieja, que terminó con 18 puntos y se llevó el triunfo en la categoría sub'13. El esloveno Mihael Zobec (JK Olimpic), vigente subcampeón del mundo, completó el podio con 25 puntos.

Capa ha podido quitarse la espina del año pasado y levantar la icónica carabela de plata, el trofeo que le acredita como ganador del 74 ABANCA Ciutat de Palma, la competición decana del calendario balear.

"Mi rival tenía una única oportunidad, pero debía ganar la regata, así que en la salida he ido a por él para controlarlo; también he visto que uno de sus compañeros de equipo se ponía a mi lado, para controlarme a mí", afirmó el ganador.

Con el ABANCA Ciutat de Palma en su poder, Dani Capa afrontará en 2026 su última temporada en la clase Optimist. El mallorquín ha señalado que su objetivo es estar entre los mejores regatistas de las pruebas nacionales para poder participar en el Campeonato del Mundo, que se disputará en Tánger (Marruecos) a finales de junio.

María Antonia Peñalver, del Club Náutico Mar Menor, finalizó en el noveno puesto de la general y fue la vencedora en categoría femenina.

Manu Fraga, director del RCN Palma, ha hecho un balance "muy positivo" del 74 ABANCA Ciutat de Palma. "Hemos reunido a una gran flota internacional. Esta regata, a pesar de estar destinada a la vela de base, es una competición de alto nivel en la que los más jóvenes tienen la oportunidad de compartir evento y campo de regatas con algunos de los mejores especialistas mundiales, lo que sin duda es un privilegio para ellos". El máximo responsable de la organización está convencido de que el RCNP ha dado con el formato idóneo y que, de cara al futuro "hay que seguir trabajando en la misma línea, incorporando mejoras y servicios".