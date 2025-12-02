El Trofeo Abanca Ciutat de Palma contará con 364 embarcaciones de 28 países

La 74ª edición del Trofeo Abanca Ciutat de Palma arranca este jueves con 364 embarcaciones procedentes de 28 países.

En la presentación de la prueba, en el Ayuntamiento de Palma, el director del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, ha indicado que la organización ha alcanzado el aforo máximo previsto y que varios equipos internacionales llevan "dos semanas entrenando en Palma para preparar la regata".

El alcalde, Jaime Martínez, se ha referido a esta competición, cuya primera edición data de 1950, como "un evento de gran valor histórico". También ha mencionado el reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que reconoce el derecho del Real Club Náutico de Palma a conservar sus instalaciones, y ha destacado que "aporta estabilidad y permite planificar el futuro con garantías".

La competición reúne en Palma a varios de los regatistas más destacados del mundo en Optimist, entre ellos campeones de España y medallistas mundiales y europeos.

En la línea de salida estarán el vigente campeón de España Pablo López, la campeona de Europa Lluc Bestard, el sexto clasificado europeo Daniel Capa, los británicos Charlie Holland y Jonny Rogers (representantes de Inglaterra en el Mundial 2025), y el esloveno Mihael Zobec, plata en el Mundial 2025.

El Ciutat de Palma comenzará oficialmente este miércoles 3 de diciembre, con la apertura de la oficina de regatas, y continuará jueves y viernes con las series clasificatorias, mientras que la fase final se disputará entre el sábado y el domingo.