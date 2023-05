El debate sobre el gol del City que indigna al madridismo: "¡No habría segunda jugada si se pita la primera!"

Esta ida de las semifinales deja una polémica en el aire. ¿Tuvo que ser anulado el gol del City? Pues bien, era el minuto 66 del segundo tiempo y Bernardo Silva evitaba que el balón saliese por la línea de fondo, justamente un balón que finalmente terminó dentro de la portería de Thibaut Courtois y supuso el 1-1.

El primero en protestar fue Carlo Ancelotti, puesto que pensaba que había salido de banda y que la jugada estaba invalidada y se ganó fue la tarjeta amarilla. Existe una imagen en 3D de la retransmisión de BeIN Sports que le da la razón, donde se muestra el balón saliendo por completo del terreno de juego.

"Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera. Es normal que el City tenga la posesión pero no podemos volvernos locos porque sabemos que antes o después nos puede llegar la oportunidad de marcar. Hemos jugado muy bien al fútbol, hemos tenido ocasiones y estamos contentos con nuestro partido. Ojalá lo podamos repetir en el Etihad", aseguró el italiano en las rueda de prensa.

"Las imágenes que valen son las del VAR, no las que puedas poner en tu televisión. Puede ser que el VAR también haya visto el balón fuera. No han puesto ninguna imagen y te digo por qué. Como recupera el balón Camavinga, luego hace un centro y la recupera Rodri y acaba en gol. Ya no es la misma jugada aunque haya salido un metro, porque el balón lo ha recuperado Camavinga. No afecta a que pueda entrar el VAR. Es la decisión técnica por lo que no entra. Centra el jugador del City y le pega a Modric. Le va el balón a Camavinga controla y pierde el balón. Ahí empieza otra jugada. Es un error de él en la recuperación de la jugada. Por eso no te puedes volver atrás", ha señalado. "Es segunda jugada, no lo digo yo, lo dice el reglamento", afirmó Iturralde en la SER.