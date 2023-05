La declaración de Stroll sobre Fernando Alonso que no sorprende en Aston Martin

Fernando Alonso está siendo la gran sensación de esta nueva temporada de la Fórmula 1. El asturiano ya acumula cuatro podios (Bahréin, Arabia Saudí, Australia y Miami. En otras palabras, solamente le faltó subir al podio en Bakú donde concluyó en cuarta posición. Alonso registra 75 puntos y mejora lo que consiguió en Ferrari, siendo así su tercer mejor arranque de temporada. Lance Stroll, hijo del propietario de Aston Martin, ha confesado algunas claves del éxito del piloto español.

"Disfruto el hecho de trabajar con él. Alonso es increíblemente talentoso. Tiene lógicamente una gran experiencia y está hambriento de sacar el máximo provecho de sí mismo todos los días. Siento mucho respeto por él. Es algo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Fernando ha estado dando el máximo durante... ¿cuántos años lleva en la F1 ahora? Como, no sé, ¿más de 20 años? Es admirable ver esa determinación, concentración y motivación todos los días. Es algo que respeto profundamente. Creo que tenemos una gran relación. Y siento que ambos estamos tratando de sacar más provecho del coche cada fin de semana. Como equipo estamos tratando de generar mejores ideas para mejorar la configuración del coche, para hacer aún mejor el AMR23. Creo que esa dinámica de trabajo es muy bueno y nos está dando frutos", dijo Stroll.

Hay que recordar que Fernando Alonso y Lance Stroll ya protagonizaron algún que otro momento de unión cuando Lance avisó por la radio que no iba a atacar a Alonso, mientras que el español respondió que no tenía problema en si lo intentaba. "Estábamos pensando en la carrera. Él tenía más ritmo así que no quería apretarle, era lo más inteligente. Luego él tenía mucho ritmo con los duros y yo sufría con el balance. Hamilton me pasó tras un error y creí que sería más complicado hasta el final. Es un día positivo para el equipo y somos segundos en el campeonato. Devolvió el favor, estuvo bien. Me dijeron que pensara en el reparto de frenada y cambiara varias cosas, ahora sé que es gracias a él", dijo Stroll después de la carrera.

El jefe Mike Krack fue el primero en aplaudir este gesto: "Es fantástico, muestra su madurez. Cómo trabajan juntos y actúan entre ellos. Han comprendido que nuestros rivales no son el coche verde, así que si mantenemos esta armonía entre los dos solo tendremos beneficios a largo plazo. Para mí los dos son iguales, a un alto nivel. Fernando mira mucho lo que hace Lance; y viceversa. Pero son compañeros de equipo, no un hermano mayor y un hermano pequeño. Si acaso, un hermano más mayor y un hermano más joven".