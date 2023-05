Stroll se pronuncia por primera vez tras el gesto de Alonso durante la carrera

Fernando Alonso y Lance Stroll protagonizaron uno de los momentos más emotivos. Ambos pilotos intentaron ayudarse durante la carrera. Lance avisó por la radio que no iba a atacar a Alonso, mientras que el español respondió que no tenía problema en si lo intentaba. "Estábamos pensando en la carrera. Él tenía más ritmo así que no quería apretarle, era lo más inteligente. Luego él tenía mucho ritmo con los duros y yo sufría con el balance. Hamilton me pasó tras un error y creí que sería más complicado hasta el final. Es un día positivo para el equipo y somos segundos en el campeonato. Devolvió el favor, estuvo bien. Me dijeron que pensara en el reparto de frenada y cambiara varias cosas, ahora sé que es gracias a él", dijo Stroll después de la carrera.

Mike Krack celebró este compañerismo: "Es fantástico, muestra su madurez. Cómo trabajan juntos y actúan entre ellos. Han comprendido que nuestros rivales no son el coche verde, así que si mantenemos esta armonía entre los dos solo tendremos beneficios a largo plazo. Para mí los dos son iguales, a un alto nivel. Fernando mira mucho lo que hace Lance; y viceversa. Pero son compañeros de equipo, no un hermano mayor y un hermano pequeño. Si acaso, un hermano más mayor y un hermano más joven".

A principios de la temporada, Lance ya habló sobre esta relación. "No es divertido cuando pilotas sin que nadie te empuje. Lo que quieres en un compañero de equipo es que esté en la cima de su potencial. Eso significa que, cuando puedes hacerlo mejor que él y viceversa, estás en tu mejor momento. Cuando no sacas el máximo partido, no es que puedas sentarte y relajarte. Tienes que esforzarte más", afirmó Stroll a Motorsport.