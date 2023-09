Luis Rubiales ante la Audiencia Nacional, en directo: toda la información y las reacciones a su comparecencia

Durante su entrevista con Morgan, el ex mandatario de la RFEF leyó un mensaje de apoyo en su móvil que no pasó desapercibido y que muchos no tardaron en atribuir a Montse Tomé.

Rubiales leyó el texto que recibió tres días después de la final. "Me lo envió una mujer, una persona del staff, apoyándome", que posteriormente dimitió y mostró el máximo rechazo tanto al beso como a su reacción. En un momento de su charla con Morgan, Rubiales decidió señalar, sin personificar, a “una persona que estaba en el bus”, “del staff”, cuando las jugadoras bromearon con él y le pidieron otro beso a Hermoso. “Quiero leer un mensaje. Tres días después, me dijo: ‘Solo puedo estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho’. Después, esta persona, junto con 10 más, firma una carta en la que dice que mi acto fue machista”, hizo público.

"Blanco y en botella", no tardaron en afirmar muchos usuarios en redes sociales tras escuchar el mensaje. Y es que Montse Tomé fue una de las que aplaudió a Luis Rubiales en la polémica Asamblea de la RFEF y la que recibió la oferta de convertirse en la directora deportiva de "La Roja".