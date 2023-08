Una defensa nueva para Simeone

A Simeone le faltaban defensas la temporada pasada. Tuvo que jugar muchas veces con Witsel de central y alguna con Kondogbia. Y Reinildo, que era lateral izquierdo, ha tenido que aprender el oficio de central. Para que no le pase eso en este curso, el Atlético le ha comprado una defensa nueva: un lateral derecho, un lateral izquierdo y dos centrales. El lateral derecho es Azpilicueta, aunque el veterano internacional español es capaz de jugar en cualquier lugar de la defensa. Ha firmado por un año porque ha cumplido ya los33 y prefiere hacer planes futbolísticos a corto plazo. «Creía que era lo mejor. El pasado es muy bonito, pero hay que ganárselo día a día. La duración del contrato no es un aspecto importante. Ojalá sean muchos años más», advertía en su presentación, en la que el presidente, Enrique Cerezo, le entregó la camiseta con el número 3.

Con «Azpi», el Atlético ha fichado un capitán, aunque no lleve el brazalete. Fue el capitán del Chelsea que levantó la Copa de Europa en 2021 y ya ha dado muestras de su liderazgo desde los primeros días de entrenamiento con el Atlético en Los Ángeles de San Rafael.

El Atlético ha tenido problemas en el lateral derecho desde que se marchó Trippier en enero de 2022. Marcos Llorente tuvo que jugar en ese costado de la defensa en algún momento, pero Nahuel Molina se ganó el puesto en el último tramo de la temporada, ya con la confianza de haber sido campeón del mundo con Argentina en Qatar.

Más problemas ha tenido el Atlético en el lateral izquierdo. Lodi, que fue decisivo en el tramo final de la temporada 2020/2021 para que el equipo rojiblanco fuera campeón de Liga, nunca ha conseguido convencer a Simeone, que fichó a Reinildo para jugar ahí, aunque el puesto haya acabado perteneciendo a Carrasco cuando el equipo juega, casi siempre, con cinco defensas. Lodi estuvo cedido el año pasado en el Nottingham Forest y esta temporada ha salido camino del Olympique de Marsella. Javi Galán es el nuevo lateral izquierdo del Atlético después de una gran temporada con el Celta. «He jugado más en defensa de cinco que de cuatro, así que me siento totalmente adaptado a las dos formas de juego», dice el lateral, para el que no supone un problema cambiar de esquema. Cinco millones ha pagado el Atlético por él, más Manu Sánchez, en el que es el fichaje más caro de la temporada.

El Cholo sigue siendo un aval para que los jugadores elijan al Atlético. Así lo admitió Javi Galán en su presentación. «Estar con uno de los mejores entrenadores del mundo me va a aportar muchísimo para mejorar muchas cosas», decía. Algo parecido admitía Soyuncu, el central turco que ha llegado libre después de acabar contrato con el Leicester, con el que descendió la temporada pasada. «Siempre quise estar bajo las órdenes de Simeone, aseguró en su presentación. El uruguayo Santiago Mouriño ha sido el último en llegar. Con 21 años, el Atlético ha pagado 2,7 millones al Racing Club de Montevideo. Aún no sabe si se quedará en el primer equipo o saldrá cedido. «Lo decidirá la dirigencia», admite el joven defensa.