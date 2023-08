El nuevo Atlético de Simeone se hace más fuerte

El Atlético acabó la pasada temporada siendo el mejor equipo de la Liga y quiere dar continuidad a esa sensación, que se ha prolongado en los partidos de pretemporada. Especialmente en el segundo, en el que acabó imponiéndose al Manchester City, aunque el equipo de Guardiola ya jugara para entonces con los suplentes.

Los amistosos han dejado alguna duda y varias certezas en el Atlético. Las certezas empiezan por los laterales, donde César Azpilicueta ha llegado para discutir la titularidad al campeón del mundo Nahuel Molina por la derecha. Son dos de los nuevos jugadores de Simeone para esta temporada.

Azpi, un futbolista de una enorme trayectoria que ha levantado la Copa de Europa como capitán del Chelsea, ha decidido regresar a España trece años después de su salida de Osasuna. Al Cholo, además, le resuelve varias posibilidades porque puede jugar en todas las posiciones de la defensa, pero en el 5-3-2 de Simeone tiene muchas opciones de jugar como central derecho.

Con el internacional español, el Atlético ha fichado algo más que un futbolista. Ha fichado un capitán, aunque no lleve el brazalete. En Inglaterra esa figura es mucho más importante que en el fútbol español y César traslada esa inercia a su nueva vida en el Atlético.

La defensa fue uno de los problemas la temporada pasada, especialmente por las continuas lesiones de Giménez y Savic, que no les permitieron tener continuidad, y por la gravedad de la que sufrió Reinildo. De hecho, Giménez no ha viajado a la gira por una lesión en la tibia. Tampoco lo hizo Nahuel Molina por unos problemas en el sóleo.

Para no depender de una lesión han llegado Soyuncu y Mouriño, aunque éste aún no tiene su futuro definido. Y para el costado izquierdo donde ni Lodi ni Reguilón consiguieron asentarse en los últimos años, ha llegado Javi Galán. Pero es Samuel Lino el que se hace notar.

El brasileño, como Carrasco, es un extremo reconvertido que el año pasado brilló en el Valencia y que ha llamado la atención en la pretemporada especialmente por su velocidad. «Tiene un buen “dribbling” y es vertical», destacó su entrenador de él después de su primer partido contra las estrellas de la Liga coreana.

Lino y Rodrigo Riquelme, al que Simeone ha probado en posiciones distintas a la de mediapunta por la izquierda desde la que se hizo notar el año pasado en el Girona, son dos de las novedades que más han sorprendido a Simeone.«Es rápido y tiene muchas condiciones físicas, buen golpeo de pelota, profundidad, es inteligente para jugar en diferentes posiciones. Veremos qué podemos hacer para que siga creciendo», confesó el entrenador rojiblanco sobre el canterano.

«Todos sabemos las necesidades del equipo. Confiamos en los chicos que han llegado, en que tengan humildad, ganas de competir y que empujen», aseguraba Simeone después de derrotar al Manchester City. Los nuevos son esos, cuatro defensas fichados y los ofensivos Lino y Riquelme recuperados. Las necesidades del equipo se refieren sobre todo a un mediocentro para liberar a Koke o para ayudarlo en algunos partidos. La salida de Kondogbia lo ha dejado solo en ese puesto, porque Witsel, que llegó para jugar ahí, es un defensa más para Simeone. Ahí jugó la mayor parte de la temporada pasada y ahí ha jugado los dos partidos de pretemporada hasta el momento. Y ahí seguirá a no ser que la necesidad obligue al Cholo a recurrir a él para jugar por delante de la defensa.

Las dudas al Atlético le llegan por arriba, por las posibles salidas que se produzcan. Joao Félix no tiene sitio ni dorsal después de que Griezmann haya recuperado el «7», pero su salida no será sencilla. Ya ha dicho que quiere jugar en el Barcelona, pero la situación económica del club azulgrana no ayuda a definir el traspaso.

Con Morata la situación es diferente. Es el delantero de Simeone, aunque su buena imagen en Italia y el dinero que el Atlético puede ingresar por su traspaso pueden llevarlo de vuelta a la Serie A. La necesidad permanente del club de cuadrar el balance económico pueden pesar más que la necesidad de goles.