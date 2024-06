Dennis González, de los insultos homófobos a un nuevo oro con Mireia Hernández

El dúo mixto formado por los catalanes Dennis González y Mireia Hernández ganó la medalla de oro en rutina técnica en los campeonatos de Europa de natación artística que se disputan en Belgrado, cuarto metal dorado para la delegación española. Después de varios ataques verbales homofóbos dirigidos hacia Dennis González el nadador se pronunció al respecto en sus redes sociales, y después respondió en el agua logrando el cuarto oro para la delegación española.

Es también el tercer oro en esta cita para Dennis González, que ganó el dúo libre, en esa ocasión con Emma García, y el solo técnico. Los españoles recibieron en la final 218,7658 puntos, con una penalización de 5,80. Puntuados con 124,2658 por sus elementos técnicos, peor que el dúo italiano, fue una vez más la impresión artística la que les dio la victoria: sus 94,5 fueron muy superiores a los 85,75 de Italia o los 88,3 de los británicos.

Los italianos se quedaron finalmente a 1,6025 y los británicos, ya muy lejos, a 15,7841. Croacia, Serbia, Alemania, Bulgaria y Suecia completaron la clasificación. Ahora, junto a las tres medallas de oro aportadas por Dennis González, la delegación española también obtuvo la victoria en la rutina técnica por equipos.

Dennis dejó claro que los comentarios no le aportan nada. "Habiendo gente que me dice sirena, trucha, vaya pluma... Es gente que no ha ganado nada en su vida, que no sabe qué es la disciplina, no sabe lo que conlleva todo eso. Me da mucha rabia el hecho de que se digan estas cosas. A mí me da igual, pero sé que un niño que esté empezando a hacer natación artística y que reciba comentarios así, le va a afectar y no quiero eso", pronunció el campeón.

Con la participación de Dennis y Mireia finalizadas, ahora comienza la preparación de Dennis para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ya que aunque por primera vez en las olimpiadas de Paris 2024 los hombres podrán participar el nacido en Rubí esperará hasta la siguiente competición.