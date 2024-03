El deporte es cruel: las lágrimas de María Vicente, favorita a medalla en el Mundial de Glasgow, tras lesionarse de gravedad: “No, por favor, por favor”

El vídeo sobrecoge. María Vicente, la extraordinaria atleta española, se disponía a saltar el 1,73 en altura, la segunda prueba del pentatlón del Mundial en pista cubierta que este fin de semana se está disputando en Glasgow. Comenzó la carrera, después de la rutina de concentración, y no pudo ni elevarse. Antes de llegar al listón, le falló el pie izquierdo y allí se llevó las manos. Algo se le había roto por dentro, en el cuerpo y en el alma.

La imagen cuesta verla, María Vicente sólo podía decir: “No, por favor, por favor, por favor”. Y no paraba de repetirlo, hasta que no contuvo ya las lágrimas mientras allí mismo le hacían una primera exploración. Había que esperar a hacerle pruebas para saber el alcance de lo que tenía, aunque por la reacción de la deportista no pintaba bien. La espera no fue muy larga: ella misma explicó en zona mixta que tenía una rotura completa del tendón de Aquiles. Un drama, porque es una lesión grave que le hará pasar por el quirófano y cuya recuperación suele durar alrededor del año. Se pierde por tanto, los Juegos Olímpicos de París del próximo verano.

El llanto no eran sólo por el dolor físico del momento. Es por de donde venía. En 2022 sufrió una rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda y la recuperación fue muy dolorosa. Lo contó hace unos días en una entrevista con este periódico, junto con su entrenador, el sabio Ramón Cid. Primero estuvo medio año compitiendo limitada, al final decidió operarse en octubre de ese mismo 2022 y la recuperación fue lenta y dura, pero volvía a sonreír por fin y se sentía como nunca.

Llegaba en su mejor momento

Habían dejado atrás la pesadilla y este invierno María logró mejorar sus marcas personales en altura, peso, 800, 60 lisos y 60 vallas, y consiguió superar el récord de España de pentatlón, que ya tenía ella, con 4.728 puntos. Un registro que le hacía llegar al Mundial bajo techo de Glasgow como la número uno del ranking del año. Genio precoz, ganadora en todas las categorías inferiores, parecía que estaba ante la oportunidad de conquistar su primer metal con la selección absoluta. Sólo tiene 22 años, pero es que empezó a destacar desde muy joven. En la primera prueba del pentatlón así lo demostró: fue la mejor en los 60 vallas, con 8.07, muy cerca del tiempo más rápido de su vida. Y eso que compitió bajo presión porque había hecho una salida nula.

Estaba en una forma espectacular, pero otro obstáculo se ha vuelto a cruzar en su camino.