Las palabras de María Vicente tras romperse el tendón de Aquiles en el Mundial: “Sé que será más duro que la otra lesión, pero volveré”

Después de la dolorosa, en todos los sentidos, sobre todo en el anímico, lesión que tuvo María Vicente en el Mundial de Glasgow, donde llegaba con la mejor marca del año en pentatlón, dispuesta a todo, todavía tuvo energía para comparecer ante los medios e incluso escapársele una pequeña sonrisa en algún momento, su seña de identidad, mezclada con las lágrimas, que fue calmando poco a poco. “Los médicos dicen que tengo rotura completa del tendón de Aquiles. Cuando hablemos con el doctor Puigdellivol, que es el que me operó del recto anterior del cuádriceps y que tengo mucha confianza en él, y con Miquel Àngel Cos [el fisioterapeuta], me llevarán a Barcelona para operarme y empezar la rehabilitación”, dijo primero la atleta.

“Y, bueno, quería daros las gracias todos por el ánimo que me habéis dado, por la bienvenida después de la lesión, espero poder recibirlo otra vez de nuevo tras el tiempo que haga falta. Estad seguros de que volveré, más fuerte, espero”, prosiguió.

La otra lesión, la rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda de la que habla, se la hizo en febrero de 2022, y ella misma explicó en una entrevista con este periódico cómo había sido el proceso de recuperación, largo y duro. "Me rompí el cuádriceps de la pierna izquierda en el meeting de Madrid (febrero de 2022), intenté hacer una rehabilitación porque al principio me decían que no estaba tan roto como para pasar por quirófano, e intentamos llegar al Europeo de Múnich (en julio), pero mi pierna no funcionaba, no daba más de sí. Yo corría y no me funcionaba, así que en Múnich [tuvo que retirarse del heptatlón] yo estaba con Miquel Àngel Cos, mi fisio, y me dijo que teníamos que darle una vuelta, que cuando acabase la temporada volviese a Barcelona [al entrenar con Ramón Cid se trasladó a San Sebastián] y pidiésemos la opinión de varios médicos”, explica. “Tenía dos porciones, una se hizo como una adherencia que no era funcional y la otra estaba rota, entonces decidimos pasar por el quirófano. Era una operación un poco difícil porque había pasado más de medio años, igual el músculo no daba de sí y me tenían que hacer como un implante de tendón y demás, pero gracias a dios todo fue bien y no fue necesario eso”, añade. Este invierno había vuelto por todo lo alto.

"He notado un crack"

Sobre lo que sintió en Glasgow, María Vicente dijo: “No me ha dado ningún aviso [el Aquiles]”. Es una zona que normalmente no avisa. Se rompe sin que antes hubiera dado pistas de que puede suceder. “He metido el apoyo y he notado un crack, se me ha subido algo, y sólo hay que sumar uno más uno. Estoy todavía temblando, un poco en shock, viéndolas todavía venir, sé que será más duro que la última vez y sólo puedo afrontarlo con energía y todo el positivismo que se pueda”, concluyó. Le espera por lo menos un año de recuperación.