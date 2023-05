Deportistas que perdieron la cabeza por el sexo y la pornografía: de roturas de pene a problemas mentales

Tiger Woods, considerado como uno de los mejores en la historia de su deporte se ha visto envuelto en un nuevo escándalo al revelarse una demanda por acoso sexual que le realizó su ex pareja. Erica Herman, que mantuvo una relación de seis años con Woods -desde 2017 hasta el año pasado-, alega que el golfista la obligó a firmar un acuerdo de confidencialidad o sería despedida de su trabajo, según un documento judicial que presentaron sus letrados.

En el informe, presentado hace unos días por su abogado Benjamin Hobas en el condado Martin, Florida, la mujer aduce que ambos tuvieron relaciones sexuales cuando ella todavía era empleada del restaurante de Tiger ubicado en el sur de dicho estado llamado de The Woods Jupiter. “Señor. Woods era el jefe de la Sra. Herman”, escribió Hobas en la presentación. “Sobre la descripción de los hechos del propio Sr. Woods, él le impuso una NDA (acuerdo confidencial) como condición para mantener su trabajo cuando ella comenzó a tener una relación sexual con él. Un jefe que impone diferentes condiciones de trabajo a su empleado debido a su relación sexual es motivo de acoso sexual”, dice la demanda a la que accedió la publicación Sports Illustrated, de los Estados Unidos.

Este nuevo escándalo ha puesto sobre la mesa la adicción al sexo en el deporte de élite.

Están en la cima del deporte. Son ricos y famosos y, a veces, se dejan arrastrar por las tenciones. La última polémica de Tyger Woods ha vuelto a sacar a la luz sus excesos sexuales pero no ha sido el único deportista en sufrir y reconocer esta adicción. Muchos de ellos tocaron fondo y tuvieron que ingresar en centros de rehabilitación locos por el porno y las prostitutas. Estos son algunos ejemplos:

Tiger Woods

El mejor golfista de la historia fue infiel a su mujer, llegando así a tener que pagar uno de los mayores divorcios de todos los tiempos. Un reportaje de National Enquirer cifró las infidelidades del estadounidense en hasta 121 mujeres diferentes. En 2015, Tiger Woods y Lidsay Vonn ponían fin a su relación sentimental, ante las continuas infidelidades del golfista con prostitutas de lujo, motivadas por su adicción al sexo. Tiger Woods acabaría admitiendo los engaños después de que comenzaran a salir infinidad de historias de chicas contando sus relaciones sexuales con el estadounidense. En febrero de 2010 convocaba una rueda de prensa para pedir perdón públicamente. Ya corría como la pólvora sus continuas infidelidades y sus problemas con el alcohol y las drogas. Tuvo que someterse a rehabilitación. La revista ‘Vanity Fair’ llegó a publicar un extenso reportaje con las vivencias de las mujeres que mantuvieron relaciones con él bajo el titular: ‘Las tentaciones de Tiger Woods’

Mike Tyson

El ex boxeador estadounidense confesó en su libro “Verdad Incuestionable”, que en todo momento pensaba en mantener relaciones sexuales con cualquier mujer. Incluso llegó a tener encuentros con prostitutas sin protección, no importándole que pudieran tener Sida. Tyson tuvo que someterse a proceso de rehabilitación con un psicoterapeuta para superar este problema. En su libro reconoce que a punto estuvo de morir a causa de las drogas, el alcohol y su adicción sexual. ni siquiera en la cárcel dejó sus hábitos excesivos: “En la cárcel tenía tanto sexo que acababa agotado, ni siquiera me pasaba por el gimnasio. Simplemente me quedaba en la celda todo el día”. Tyson relata que no sólo mantenía encuentros sexuales con sus visitas sino que incluso mantuvo una tórrida relación con la terapeuta de la cárcel que tenía que ayudarle con sus problemas de adicción.

Ryan Giggs

El jugador galés es uno de los más respetados en el ámbito futbolístico. Giggs le fue infiel a su esposa, Stacey Cooke, con la esposa de su hermano, Natasha. El jugador del Manchester United intentó sobornar a su hermano con más de cuatrocientos mil dólares, para que mantuviera este hecho como un secreto. No obstante, esta no fue la única infidelidad del jugador, ya lo había hecho con la ex novia de Cristiano Ronaldo, Imogen Thomas. Cooke decidió perdonar a su esposo siempre y cuando se sometiera a un tratamiento para superar su enfermedad.

Dennis Rodman

Uno de los jugadores más polémicos de la historia del baloncesto estadounidense, no se podía quedar por fuera de este listado. El ala pívot, que se hizo famoso con los Chicago Bulls, dijo haber mantenido relaciones sexuales con más de dos mil mujeres y que de esas por lo menos unas quinientas eran prostitutas. Rodman aseguró además en una entrevista que su vida se dividía en dos. Su primera prioridad era el sexo y la otra el dinero. Llegó a confesar que tuvo que ingresar en el hospital hasta en tres ocasiones por fracturarse el pene.

Cuenta que practicó el sexo en todas y cada una de las habitaciones del Berto Center, la cancha de entrenamiento de los Bulls y que tuvo un encuentro sexual con una mujer el día antes de casarse tras encontrársela en su despedida de soltero.

Lamar Odom

Odom asegura en su libro “de la oscuridad a la luz” que se ha acostado con más de 2.000 mujeres a lo largo de su vida y que ha estado “obsesionado con el sexo desde que tengo memoria”. El que fuera Mejor Sexto Hombre de la NBA en 2010 se define como un adicto al sexo que ha estado con un número incalculable de strippers y prostitutas. ”Hay demasiadas strippers a lo largo de mi vida como para contarlas”, afirma en un extracto del libro autobiográfico. “No era gran cosa, pero yo pagaba por ello”. Confesó ser adicto al sexo y a la pornografía.

Pelé

El Rey del fútbol también llegó a confesar que era un adicto al sexo. Tricampeón con la selección de Brasil en los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, al parecer no solamente era el mejor en las canchas. El para muchos considerado mejor jugador de la historia, declaró haber mantenido relaciones sexuales con una número muy grande de mujeres durante su vida.

Ronaldinho

El exfutbolista brasileño confesó en una entrevista con Playboy que en una etapa estaba loco por el sexo y mantuvo relaciones con muchas mujeres. “En mi etapa en el Barça practicaba a menudo sexo antes de los partidos y no solo no era un problema sino que era beneficioso, ya que llegaba más feliz al campo”. También confesó haber sido infiel y reveló que la primera vez que tuvo relaciones sexuales fue con 13 años con una vecina.

Antonio Cassano

Sexo y comida- en especial los bollos-, la combinación bajo la que Antonio Cassano rigió su vida como futbolista en el Real Madrid. El que estuvo llamado a ser gran figura de Italia a inicios de este siglo prefirió la fiesta, indisciplinas y mujeres, confesando que fue adicto al sexo en su etapa con los Merengues. “¡Era Cassano, futbolista del Madrid! Fui adicto al sexo durante mis 20 y me acosté con incontables mujeres. Si hubiera trabajado en cualquier otra cosa ni una sola me hubiera mirado, ni mi madre, porque debo aceptar que jamás fui guapo, pero sí muy bueno”, contó en una entrevista a Sky Sports.