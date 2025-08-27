Desmond Watson, despedido de la NFL por obeso, y otros 10 pesos pesados de la historia del deporte

El peso de algunos deportistas ha vuelo a ser noticia en los últimos días. Desmond Watson llegó a la NFL como parte de los Tampa Bay Buccaneers, pero antes incluso de debutar ya había roto un récord: con 464 libras (210 kilos) en el momento de su fichaje, se convirtió en el jugador más pesado en la historia de la liga. Un peso que lo dejó fuera de los planes inmediatos del equipo y que finalmente ha acabado con su despido.

Los Tampa Bay Buccaneers han decidido prescindir del novato de 22 años. Con 210 kilos en la báscula, Watson se había convertido en el jugador más pesado registrado en la historia de la NFL, pero esa misma condición ha terminado por costarle el puesto en la franquicia de Florida. Según ha informado Fox Sports, el equipo lo ha cortado tras considerar que "no había logrado los objetivos físicos que se le habían planteado".

Ahora, Watson tiene que encontrar un nuevo hogar y si consigue fichar y jugar algún encuentro, podría convertirse el jugador más corpulento de la historia de la NFL.

Sin embargo, la complicada relación entre el deporte y la báscula no es algo nuevo y su despido ha traído a la memoria otros deportistas que estuvieron en la élite pese a estar pasados de peso.

Este es el “top 10″ de los deportistas “gorditos” más famosos de la historia:

1. Sogelau Tuvalu

Natural de la Samoa Americana, tuvo la oportunidad de correr en unos Mundiales de Atletismo. Con solo 17 años, el joven atleta se presentó a la salida de la prueba de 100 metros lisos con una camiseta de aficionado y unas zapatillas que ni siquiera eran de tacos. Con un peso por encima de los 100 kilos, cosechó en 2011, en Corea del Sur, el segundo peor registro de la historia de los Mundiales de Atletismo. Su carrera suma cientos de miles de visitas en Youtube, muy por encima del nulo de Usain Bolt en la final.

2. “Baby Shaq”

Sofoklis Schortsanitis ("Baby Shaq") Archivo La Razon

Sofoklis Schortsanitis, el ‘gordo’ más popular del baloncesto europeo, anunció su retirada en octubre de 2021. El pívot griego de 2,08 m y 35 años, que llegó a pesar 196 kilos, colgaba su oronda camiseta después de 20 años de carrera profesional. Conocido por el sobrenombre de ‘Big Sofo’ o Baby Shaq’, fue un trotamundos del basket europeo, donde su gigante cuerpo estuvo al servicio de 11 equipos: Irakilis, Cantú, Aris Salónica, Olympiacos, Maccabi (en dos etapas), Panathinaikos, Estrella Roja, PAOK, Aris Trikala y Ionikos Nikalas, aunque las últimas tres temporadas, por su pésima condición física y por la pandemia apenas jugó.

3. Eddie Lacy

Eddie Lacy Agencias La Razon

Eddie Lacy ha sido uno de los corredores más potentes de la NFL. Sus dos primeras temporadas en la NFL fueron apabullantes llegando a superar las 1.000 yardas de carrera. Una lesión le hizo ganar bastante peso. El fornido corredor llegó a pesar más de 120 kilos y su propio equipo de ofreció un bono de 50.000 dólares si lograba bajar de los 115 kilos. Para lograr sus objetivos se puso en manos del preparador personal Tony Horton y realizó el famoso entrenamiento P90X.

4. Eric Esch

Eric Esch Archivo La Razon

El 3 de agosto de 1966, nació en Bay City, Michigan, un hombre de corpulencia grande y poder en el brazo derecho llamado Eric Esch, quien desde 1995 y hasta el año 2013, se desempeñó como púgil en la categoría de pesos pesados con un historial de triunfos y nocauts importantes. Con 190 kilos y 1.80 de estatura cuenta en su historial boxístico con 91 peleas, de la cuales ganó 77, 58 por la vía rápida, 10 derrotas, 2 KO sufridos y 4 empates. Se ganó el apodo de ‘Butterbean’ por basar su dieta en pollo, mantequilla y frijoles.

5. Shaquille O’Neal

Shaquille O'Neal Archivo La Razon

Uno de los jugadores más famosos de la NBA también entró en la lista de deportistas gordos. Fue uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, además de los más controvertidos, conocido por gastar un millón de dólares en tan sólo una hora o darse una vida de completos lujos. Con una estatura de 2,16 metros en su momento más glorioso llegó a pesar 140 kilos y, aunque cueste creerlo, su desempeño como deportista no bajó precisamente por su sobrepeso.

6. Ronaldo

Ronaldo Archivo La Razon

Máximo goleador de la historia de los Mundiales y considerado como uno de los delanteros centro más completos de todos los tiempos, es uno de los jugadores en el que todo el mundo piensa cuando se habla de sobrepeso y fútbol. Desde que apareció Cristiano Ronaldo, todos se refieren a Ronaldo Nazario como Ronaldo «el Gordito» para distinguirlo. Vivió tiempos dorados en el FC Barcelona -donde asombró al mundo con un promedio de gol bestial: 47 goles en 49 partidos- y en el Real Madrid de los “galácticos”. El mejor 9 de la historia se convirtió en 2018 accionista mayoritario y presidente del Real Valladolid Club de Fútbol hasta que este mismo año vendió su paquete de acciones.

7. Adebayo Akinfenwa

Adebayo Akinfenwa Archivo La Razon

Delantero británico-nigeriano que juega en el Wycombe Wanderers Football Club (League Two inglesa). Se dio a conocer mundialmente porque en 2015 le marcó un gol al Liverpool en el partido correspondiente a la FA Cup. Su apodo es The Beast (La Bestia). No hay dudas de que Akinfenwa deba ocupar el primer puesto en esta lista de futbolistas gordos: su peso llega a los 105 kilos. Hace unos meses, el veterano delantero se mostró “enfadado, desolado y deshumanizado” después de que la Federación inglesa resolviera no considerar como un insulto racista la expresión “búfalo gordo”, que le dedicó un un miembro del Fleetwood Town durante el playoff de semifinal de la League One de la pasada temporada.

8. Willie Foulke

Willie Foulke Archivo La Razon

Considerado el futbolista más gordo de la historia, fue también un avanzando a su tiempo, contribuyendo enormemente al desarrollo del fútbol del Siglo XX. Conocido como “Fatty”, comenzó jugando cricket y posteriormente desempeñó su carrera como futbolista en Shefield United y Chelsea, llegando a ganar la primera división (en 1898) y dos FA Cup (1899 y 1902).

9. Wayne Shaw

Wayne Shaw La Razón La Razon

10. Robert Traylor

Robert Traylor Archivo La Razon

[[H4:El enorme portero delsaltó a la fama en 2017 por comerse un bocata durante el partido de octavos de final de lacontra elque los ‘gunners’ se llevaron por 0-2. Era el portero suplente y se puso comer mientras esperaba salir al campo. Este hecho motivó unay se descubrió que unapagaba ocho libras a una si el portero ingería algún alimento durante el encuentro. Ha llegado a pesar más de 120 kilos y fue despedido tras este incidente. [[H4:[[H4:

]]

Este “Tractor” natural de Detroit, la Capital Mundial del Motor, fue elegido por los Mavs en la posición #6 del draft del 1998, pero fue rápidamente traspasado a los Bucks. Sus problemas con el peso, casi 140 kilos, acabaron por ‘vetarle’ en la NBA y optó por el baloncesto fuera de Estados Unidos. Le vimos en España (con el Gestibérica Vigo), Turquía, Italia, México y Puerto Rico. Precisamente en la isla caribeña fue encontrado muerto en el 2011, después de haber sufrido un ataque al corazón.