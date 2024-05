Desvelan los nuevos problemas financieros del Barça

Nuevos problemas para el Barça. Según informa Mundo Deportivo, el club culé tiene una dificultad grande de cara al fichaje de Guido Rodríguez que se daba por hecho hace semanas. El acuerdo preferencial del club azulgrana con el mediocentro argentino expira este 31 de mayo. A partir de esa fecha, el todavía jugador del Betis podría aceptar cualquiera de las otras propuestas que tenga encima de la mesa.

Sin embargo, el fair play financiero sigue frenando esto. "El Barça está pendiente de que reciba el impago de Libero Football Finance sin solucionar, ni el plan de viabilidad le garantiza poder regresar a la famosa norma del 1:1. Es por eso que no puede darle garantías a Guido Rodríguez de poder cerrar su fichaje. Un ejemplo más de la desesperada situación económica del club azulgrana, que podría tener que conformarse con una plantilla de mínimos si no soluciona sus problemas financieros", afirma AS.

Laporta ya reconoció en 2022 los problemas que tenían. "Ahora estamos bloqueados. Según LaLiga, ni ingresando 600 millones de euros podríamos tener margen salarial”, aseguró Laporta. “Tenemos una doble realidad perversa, que es el criterio de LaLiga. Es inverosímil la forma que tiene de reaccionar ante una situación como la del Barcelona. Respetamos las normas, pero entendemos que son estrictas y un agravio comparativo con otros países", concluyó.

“Ahora estamos en la norma 1/1, pero en verano volveremos a estar en la norma 14. Si tuviéramos que fichar a alguien, convendría hacerlo en invierno; pero tenemos un equipo muy competitivo: somos el club que más futbolistas aportar al Mundial (17). Demuestra el trabajo bien hecho y es una prueba evidente de que Xavi está haciendo un gran trabajo”, afirmó Laporta en el pasado mes de noviembre.

La nueva etapa con Flick ya es una realidad tras el adiós de Xavi. Ahora, todos los ojos miran el técnico germano para valorar si la decisión de Laporta fue la correcta.