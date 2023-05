Diakhaby se niega a aparecer con la pancarta contra el racismo de LaLiga

Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia, se negó a posar en la foto de los jugadores con la pancarta impulsada por LaLiga, CSD y RFEF tras el 'caso Vinícius'. "Todos contra el racismo". Y es que, el valencianista no recibió el mismo apoyo que Vinicius en 2021 en un partido entre el Valencia y el Cádiz que se suspendió durante más de veinte minutos tras su negativa a seguir en el terreno de juego tras denunciar ante el colegiado insultos racistas de Juan Cala. Finalmente, aquello quedó archivado.

El propio Cala volvió a abrir la polémica según pasó lo de Vinicius. "Hoy Paulista y el amigo (Diakhaby) no se han ido del campo dolidos, ¿no? Hoy no hay comunicados, ni videos, hoy la afición ejemplar no sale a culpar, ¿no? El tiempo y solo el tiempo pone a cada payaso en su sitio", afirmó. A lo que el francés respondió. "Sigues hablando porque te han protegido muy bien, así que cállate un rato. Y sí, por supuesto que apoyo a Vinícius contra los insultos racistas que recibió de algunos aficionados. Y espero que mi club haga lo necesario para sancionar fuertemente a los que cometieron estos actos. No decir nada es ser cómplice", dijo.

La prensa extranjera se hizo eco sobre todo lo que está sucediendo con Vinicius. 'TNT Sports Brazil': "Fuera del campo, Vini Jr. recibe apoyo en el primer partido tras episodios de racismo contra el Valencia". 'L'Équipe': "Público del Bernabéu y jugadores del Real Madrid rinden homenaje a Vinicius". 'ESPN': "El Bernabéu se vuelca con Vinicius".