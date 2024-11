Diego Usón Olaso repite título en el Campeonato de España de Veteranos

El Campeonato de España de Veteranos disputado en el Real Club Pineda de Sevilla ha tenido como protagonista a Diego Usón Olaso. La competición destinada a jinetes y amazonas mayores de 45 años contó un centenar de binomios.

En la categoría Vet 1*, Diego Usón Olaso repitió título con "Caravaggio de Lison Z" y cero penalizaciones. La segunda plaza fue para Sol Daurella Comadran con "Bangkok de Mars" y la tercera, Juan de la Cruz Queipo de Llano con la CDE "Tanaka". "Este año he notado una gran diferencia en la preparación de los competidores. Los recorridos han sido más técnicos, con calles en curva que planteaban muchas opciones y cierta complejidad", aseguró Diego a LA RAZÓN. "No tengo manías antes de competir, sólo intento llevar siempre la misma ropa en los mismos días. Reviso a fondo el recorrido y tengo claro lo que quiero hacer. El truco de Caravaggio de Lison Z es buena alimentación y no pedirle más esfuerzo del necesario", comenta.

Diego y "Caravaggio" son un binomio clásico que sabe lo que es colgarse el oro en un Campeonato de Europa y disfruta en la pista. Diego es veterinario de profesión y su especialidad es recuperar de manera casi milagrosa a caballos de deporte que otros veterinarios no se atreven ni a tratar. "Lord du Mont Milon" o "Caravaggio" son dos ejemplos. Actualmente Caravaggio poco necesita, más allá de los cuidados que le proporcionan en Olona Stable. Muy acertada su anterior propietaria, Ainhoa Manero, cuando se lo asignó a Diego.

En la Copa de España, donde los jinetes se enfrentaron en dos pruebas clasificatorias antes de la final, Pilar Roch González se coronó como campeona absoluta tras finalizar con cero puntos junto a "Jable de Alegranza", un ejemplar castaño de Caballo de Deporte Español (CDE). Elena Boulet Alonso, a lomos de "Indira", y María Elena Mari Marín con "Prince Berlín", lograron la plata y el bronce.

En el Campeonato de España por equipos, FVH, liderado por Rubén Gómez, se proclamó campeón con Coro Benito Díaz de Arizaleta con "Conthargos Star", Ane Borde Etxebarria con "Fynata", Rubén Fernando Sánchez Gómez con "Z-Voltaire" y Emilio Valiente Castello con "Tacoac D’Elpegere". El C.C.V.M, dirigido por Emma Nales, se llevó plata y el R.C.P.S, encabezado por Luis Martínez Galán, completó el podio.

En la categoría Vet 1*, con mayor dificultad en los trazados y altura superior, el equipo Mixto Vavamu, bajo la dirección de Antonio Gil, se alzó como campeón. Javier Pérez Díez, Felipe Villanueva López, Diego Usón Olaso y Jesús A. Rueda Martínez tuvieron muy buenas salidas a pista que les aseguraron el título. El equipo F.H.D.M Blanco, de Leticia Rodríguez, y el equipo R.C.P.B, liderado por Michaela Windish, fueron plata y bronce.

El campeonato concluyó con la proclamación de los campeones individuales. En categoría Veteranos, Emilio Valiente Castello, junto a "Tacoac D’Elpegere" ganó el oro; Ane Borde Etxebarria fue plata con "Fynata" y Eduardo Cardo Díez, a lomos de "Cacao W", bronce.