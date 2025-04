Las disculpas de "Josele" Ballester por orinar en Augusta

El golfista amateur español José Luis, "Josele", Ballester ha pedido disculpas a los oficiales del Masters de Augusta, primer "Major" de la temporada, tras ser observado orinando en la primera jornada en Rae's Creek, el arroyo que transcurre por el campo, en la primera ronda del torneo.

Jugando junto al defensor del título, el estadounidense Scottie Scheffler, y su compatriota Justin Thomas, Ballester se quedó corto jugando el par-cinco 13 durante su ronda inicial -de 76 golpes- en el Augusta National. El jugador de 21 años no se arrepintió en un primer momento y dijo que "lo volvería a hacer" si fuera necesario, pero pareció cambiar de opinión tras una segunda ronda de 78 golpes.

Ballester dijo que había recibido mensajes de apoyo de amigos y entonces le preguntaron si alguien del Augusta National había hablado con él. "Ya me he disculpado con el club y creo que tenemos que pasar página a partir de este momento", dijo Ballester.

El golfista castellonense terminó satisfecho de su presencia en Augusta pese a no haber podido superar el corte: "He aprendido muchas cosas. Creo que tengo juego para estar aquí muchos años. Me he visto muy bien con el driver, también bien con los hierros, pero es cierto que con el approach he estado horrible y con el putter tampoco he estado bien". En Augusta, aparte del incidente de la orina, ha dejado el recuerdo de ser un excelente pegador. Sus 293 metros sólo son superados por los 301 del estadounidense Bryson DeChambeau.