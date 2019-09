Tras una doble falta en el tercer set, y después de una hora y 46 minutos, Novak Djokovic decía que no con la cabeza, y saludó a su rival, Wawrinka, que vencía en el partido de octavos por 4-6, 5-7 y 1-2. El serbio decidió que dejaba de sufrir. Se retiró del torneo por culpa de la lesión que arrastra en el hombro izquierdo y no podrá defender el título que logró el año pasado. Al público no le sentó demasiado bien y despidió al jugador entre abucheos.

La eliminación del principal favorito para conquistar el último Grand Slam del año abre un nuevo panorama y ahora el hombre a batir es Rafa Nadal, porque es el número dos y porque está jugando muy bien. El español, que tiene un duro compromiso de octavos contra Cilic (01:00, Eurosport), ha vencido tres veces en Nueva York y físicamente se está encontrando muy bien, después de los problemas que ha tenido en los últimos meses casi siempre que ha jugado en pista dura. Pero esta vez no está teniendo mucho desgaste en Flushing Meadows y ha sido posiblemente el que mejores sensaciones ha transmitido, poderoso con su golpe de derecha y solidísimo con el revés. Por el lado de Rafa, también están Zverev-Schwartzman, que podrían ser su rival en cuartos de final, y Monfils-Andújar (23:00, Eurosport) y Rublev-Berrettini, de donde podría salir el oponente en semifinales, si es que el zurdo sigue avanzando rondas. Por la otra parte del cuadro, los cuartos los disputan Federer y Dimitrov y Wawrinka-Medvedev.