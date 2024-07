Djokovic no se calla sobre Alcaraz tras ser derrotado en Wimbledon

El tenista español Carlos Alcarazconquistó este domingo su segundo Wimbledon, cuarto 'Grand Slam' para su palmarés con sólo 21 años, después de arrollar en la final de la hierba inglesa al serbio Novak Djokovic, con un espectacular 6-2, 6-2, 7-6(4).

El murciano pasó por encima de un Djokovic que buscaba el récord de 25 'grandes' y un octavo título en Londres que ya le negó Alcaraz el año pasado, entonces a cinco sets. El español defendió su corona en La Catedral y la añadió a la de Roland Garros hace un mes, más Indian Wells esta campaña y 15 títulos en su palmarés.

Djokovic no ofreció resistencia. "Obviamente no es el resultado que quería, especialmente en los dos primeros sets mi nivel de tenis no estuvo a la altura. El mérito a Carlos, jugó un increíble tenis, muy completo desde el fondo de pista y con el saque, lo tuvo todo hoy. Intenté empujarle salvando los tres puntos de partido para extender el partido, pero él se merece haber sido el ganador hoy", decía el tenista serbio.

Tuvo muy bonitas palabras hacia Alcaraz. "Enhorabuena por un increíble tenis, y también a su equipo. Juan Carlos y todo el mundo, estáis haciendo un gran trabajo. Cuando estás en la pista es un show de una persona, pero hay un gran equipo detrás, y familia, todo lo que habéis hecho hasta ahora, y solo tiene 21 años, es increíble, seguid así y os veremos mucho", decía.

Novak estaba triste, pero orgulloso. "Tengo que estar muy orgulloso, tengo un poco de decepción porque el partido acaba de terminar, pero cuando reflexione sobre estas últimas cuatro semanas, y por todo lo que he pasado con mi equipo y familia, tengo que decir que estoy muy satisfecho. Wimbledon ha sido un sueño desde que era pequeño y siempre he querido estar aquí, la sensación de estar aquí es surrealista, y eso que he ganado muchos partidos aquí. Pero cada vez que salgo a la pista siento que es la primera vez. Estoy viviendo el sueño de un niño", contaba.

Y daba las gracias. "A mi mujer, te quiero, gracias por apoyarme y por estar aquí. A mis maravillosos hijos, gracias por ponerme una sonrisa en la cara cada día. Sigo llorando cada año cuando les veo en la ceremonia, es increíble tenerles y estoy muy agradecido por estos dos ángeles a los que cada vez les gusta más y más el tenis. No sé si tengo la paciencia necesaria para ser entrenador de mi hijo. Hay cosas mucho más bonitas en la vida, pero si decides perseguir el sueño del tenis, ahí estaré. Quiero dar las gracias a todo mi equipo, gracias por seguir conmigo en las buenas y en las malas, sabemos por lo que hemos pasado en los últimos años, con alguno llevo 20 años, gracias por seguir en mi esquina y que esto siga adelante".

Carlos Alcaraz también fue generoso con Djokovic: "Me pongo muy nervioso con estos discursos y me he olvidado de hablar a Novak y a su equipo. Han sido unas semanas difíciles para ti, habéis hecho un trabajo increíble después de la operación. No sabía si ibais a poder jugar este torneo que os encanta, y llegar a la final sintiéndote bien físicamente es increíble, lo hablaba con mi equipo que es algo difícil de darse cuenta. Tengo un gran respeto para ti y para tu equipo, gran trabajo y seguid así", le dijo.